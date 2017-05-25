Posted by admin

印尼华裔总会属下《彩虹助学金纲领》庆祝9周年纪念

【本报讯】5月5日，印尼华裔总会属下“彩虹助学金纲领”庆祝成立9周年纪念，在黄一君所领导的长友集团（Kawan Lama Group）总部大楼礼堂简朴举行，并以《走入社会前的洗礼》为主题举办一场讲座会。

这是专门为98名刚顺利完成高中毕业考试的“彩虹”学生们举办的讲座，希望让这一群正处在十字路口的年轻人不必彷徨，能够明确今后的生活方向及前进的步伐。

据悉，“彩虹助学金纲领”是在9年前的5月2日（国民教育日当天），由林增定理事提议，并由印尼华裔总会椰城分会理事会议议决通过后才正式宣告成立。起初，每年只能赞助二十几名学生，且都由林增定理事领导的小组，亲自对申请者的合格资格进行审查，包括：家庭背景、经济状况、本人的人品等。如今是由十几位自愿者却专业的心理咨询师，担任这项严格的审查工作。

9个年头不觉间就过去了。如今“彩虹”总共赞助了986名高中生，以及5-6名大学生。实在来讲，成绩并不是特别辉煌，但也足以令人欣慰，甚至感到自豪！这些成绩的取得，完全离不开“华裔总会”领导层，以及社会大众的大力支持和关爱。具代表性的人物有：印尼华裔总会总主席许世经、副总主席许天堂（已故）、黄正泉、黄一君、张锦泉等。（恕不能一一列举各位善人的大名）。没有这些充满爱心的慈善人士对“彩虹”的情有独钟，“彩虹”肯定达不到如此欣慰的成就！

此次讲座会由两位成功人士担任主讲：（一）是印尼华裔总会巴厘分会主席林玉章讲述了他本人的成功之道。可以总结阐述如下：时刻关注周围局势，准确掌握“天机”，因为机不可失，时不再来！为此必须培养强烈的自信心、必须刻苦、更要有恒心！在决定跨出去每一步之前，必须尽量先更多地了解客观情况，才能容易做出正确的步骤！要正视现实，千万不可好高骛远！生活中要诚实！对自己的言行，要绝对的负责任。

（二）是印尼华裔总会总财政黄一君，为学生们鼓励、打气，说是成功的秘诀之一，其实很简单：必须永远走在其他的人面前一步！简单地解读应该是：早晨，当人们还懒洋洋躺在床上，《我》应该已经在办公室里、在工厂里开始投入工作、投入生产！而晚上，当人们已经用过晚餐，正坐在电视机前享受各种节目时，《我》还待在办公室里、在车间里，为明天的工作做好准备！应该以诚待人，以宽阔的胸怀包容大家。希望之光就在眼前！

简单而又充满意义的周年纪念仪式，在大家一起共进简单的晚餐后圆满结束。