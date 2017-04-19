Wednesday, April 19th, 2017 | Posted by

印尼“华族团结论坛”举办友谊聚餐联谊

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印尼华族团结论坛诸理事合影。

 

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印尼华族团结论坛领导层与会友们在联欢会上合影。（周孙毅摄影）

 

【本报周孙毅报道】 4月17日，印尼“华族团结论坛/Forum Tionghoa Bersatu简称： FORTIBER”在红溪酒楼举行聚餐联谊会。

该组织总主席李新华，秘书长Asun Gotama，总财政薛永强，执行主席Adian Radiatus、辅导委员伍瑞章、 Peter Leeansyah、Dodi Hendra Wijaya、Anda Sariajani和林文霖与其他理事和会员，以及各宗教代表等，逾百人出席聚会。

据李新华表示， FORTIBER成立于2016年8月28日，自成立以来已多次举行了聚餐会。该组织的成立，旨在加强和团结全体成员之间的情谊，同时促进各族群之间的交流和友谊，为印度尼西亚祖国更美好的建设发展做出积极努力和贡献。

李新华指出，截至目前，华族团结论坛在全国各地区的会员多达3000人，同时已在东爪哇、中爪哇、西爪哇、加里曼丹、棉兰、占碑、万隆和万丹省成立了分会。

伍瑞章在致辞中，希望通过每个月例常举办的聚会活动，能进一步促进各宗教间的相互认识与了解，大家和谐共处，团结一致，为我国经济社会发展做出应有的贡献。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180631

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