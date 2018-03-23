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印尼关氏宗亲总会第四届理监事就职典礼暨10周年庆典

关添辉众望所归 蝉联新一届主席

【本报周孙毅报道】3月23日晚，印尼关氏宗亲总会第四届(2017至2020年度)理监事就职典礼暨成立10周年庆典晚会，在雅加达金莎国际酒楼隆重举行。

该宗亲总会永久荣誉主席关文龙，主席关添辉，副主席关嘉顺、关友金、关元隆、关惠生、关文忠，辅导主席关文友，辅导副主席关嘉华，监事长关荣添，秘书长关文泰，名誉主席团关龙泰、关民权、关仲洲、关文顺、关文祥；名誉顾问团和其他理监事，以及来自马来西亚关氏公会会长拿督关坡伦，印尼龙冈亲义总会总会长张天来，印华百家姓协会雅加达特区分会主席陈社栋，雅加达兴安会馆会长卓天贵，印尼全国各地区，如：泗水、万隆、巴厘岛、日惹、玛琅、锡江、棉兰、巨港、麻里巴板、三马林达等地宗亲，近500人相聚一堂，畅叙宗谊亲情。

筹委会主席关友金致欢迎词，感谢海内外关氏宗亲们远道而来参加这次双喜庆典。同时感谢筹委会全体理事互助合作，使活动得以顺利进行。

第四届主席关添辉在致辞中，感谢印尼关氏宗亲总会和全国各地区关氏宗亲会领导对他的支持和信任，让他连任总会新一届主席。同时也感谢关文龙永久荣誉会长10年前的大力支持和推动，让我们拥有一个印尼关氏大家庭。

关添辉表示，印尼关氏宗亲总会是宗亲们共同的家族社团，对社会和谐发展起到不可忽视的作用，今后将继续秉持关圣祖训“读好书、说好话、行好事、做好人”弘扬关公文化“忠义仁勇”的精神。

关添辉希望第四届全体理监事能再接再厉，大家团结一致，共同推动宗亲会务事宜，促进关氏宗亲大团结，与世界各地关氏宗亲会，还有我国古城堂兄弟宗亲会、印华百家姓协会等保持紧密联系与合作。

关添辉补充说，第13届世界关氏恳亲大会将于2020年9月份，在中国广东省佛山市举办，欢迎印尼关氏宗亲们届时踊跃报名参加。

永久荣誉主席关文龙致辞，对印尼关氏宗亲总会举行第四届理监事就职典礼暨10周年庆典表示热烈祝贺。关文龙同时简要回顾了总会的成立过程，并希望印尼关氏宗亲总会未来在关添辉主席的带领下，以及全体理监事的协作努力下，会务蒸蒸日上，百尺竿头，更进一步，为维系关氏一家，弘扬关公文化作出积极贡献。