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印尼全国龙狮总会派遣国家队参加泰南国际龙狮赛获得第四

【本报讯】由泰南陶公府旅游体育局，泰南护国宫龙狮团联合举办的2018年国际高桩南狮/传统南狮锦标赛5月5日至5月7日在泰南宋艾歌乐（Sungai Kolok）圣母庙广场主持开幕仪式。

共有8个国家参加，以5月5日晚上开幕，台下各国队伍拿著自己国家的旗帜和团队旗帜在台前排队，然后有泰国的欢迎舞蹈，龙狮表演，开幕后点烟花，场面十分热闹。

5月5日开幕后将举行国际传统南狮锦标赛，共有20队龙狮队来参加比赛，地点在宋艾歌乐圣母庙广场举行，参加国有，新加坡，马来西亚，泰国，中国，印尼 , 越南，澳大利亚等队龙狮团参加，竞赛结果 第一名 新加坡，第二名 泰国，第三名马来西亚，第四名印尼全国龙狮总会，第五名中国。

5月6日举行国际南狮高桩锦标赛，时间从下午4点开始到晚上10时。地点泰南宋艾歌乐圣母庙广场举行。主持方准备奖金：南狮高桩冠军可得到奖杯和奖金10万泰铢(大约 Rp.44.500.000)；亚军可得奖杯和奖金7.5万泰铢（Rp. 33.375.000）季军可得奖杯和奖金5万泰铢（大约 Rp. 22.250.000)；5位特优奖将得到奖杯和奖金1万泰铢(大约 Rp.4.450.000)。

传统南狮冠军可得到奖杯和奖金5万泰铢（大约 Rp. 22.250.000)；亚军可得奖杯和奖金3万泰铢 (Rp. 13.350.000) 季军得奖杯和奖金2万泰铢 (大约 Rp. 8.900.000)；５位特优奖将得到奖杯和奖金1万泰铢 (大约 Rp.4.450.000)。

（雨林 泰南报道）