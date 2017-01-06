Posted by admin

印尼全国龙狮总会参加 厦门2016亚洲舞龙舞狮教练员研修班

【本报讯】2017年1月2日， 由亚洲龙狮运动联合会和国家体育总局社会指导中心主办，中国龙狮运动协会和集美大学体育学院承办。「2016亚洲舞龙舞狮教练员研修班」自12月27日至12月29日 一连三天的课程，印尼全国龙狮总会会长吴能彬博士和秘书长黄丽佳赴邀参加2016亚洲舞龙舞狮教练员研修班。28日上午在集美大学国际学术交流中心举行了开班典礼。参加典礼的相关领导有国家体育总局社体中心副主任王玉龙、中国龙狮运动协会秘书长于浩 ，亚洲龙狮协会主席陈永杰，印尼全国龙狮总会吴能彬博士，和中国，澳门，台湾，香港，马来西亚，新加坡, 泰国教练师，以及来自全国二十多个省四十余位教练员老师参加， 王永龙副院长担任主持开幕典礼。

国家体育总局社体中心副主任王玉龙开幕时介绍了龙狮运动在中国学校发展情况以及协会运作的基本情况，从协会成立之初该项运动的发展就受到教育部领导的高度重视，认为她是一项从皇帝到草根都喜欢的运动，有极大地健身推广价值、艺术表演价值、文化传承价值，á希望2016年亚洲舞龙舞狮教练员培训班能达到思想统一，技术统一，互相交流，为亚洲龙狮作更好的发展 。”

吴能彬博士表示，舞龙舞狮运动是中国的民族传统体育项目，我所做的工作是通过教学传承和弘扬中华民族的优秀传统文化，很有价值和意义。在中国传统文化中，“ 舞龙舞狮的精神”是中国人不屈不挠、团结拼搏、锐意进取的精神。舞龙舞狮要舞出力度、舞出气魄、舞出神韵，既讲求力度与速度，又讲求技巧与创新。舞龙自选套路项目是单项比赛中分量最重、最能体现队伍水平的竞技项目，所以竞争也最激烈, 舞龙不仅考验的是体力、耐力，更有意志力的磨练， 该课程作为龙狮运动的推广媒介，通过培训班等形式将会更加有效地推动舞龙舞狮运动的发展及传统文化的传播”。

29日在厦门集美大学国际学术交流中心举行闭幕仪参加闭幕仪式的相关领导有国家体育总局社体中心副主任王玉龙、亚洲龙狮协会主席陈永杰，印尼全 国龙狮总会吴能彬博士，和中国，澳门，台湾，香港，马来西亚，新加坡, 泰国教练师，以及高校数十位教练员参加， 王永龙副院长担任主持闭幕。

据吴能彬博士闭幕讲述 “ 印尼全国龙狮总会特地派三位理事参加2016亚洲舞龙舞狮教练员研修班，感谢来自亚洲各地区讲师，这三天的辛勤工作、认真教学，让教练员们提高了不少的技术水平。通过举办本次研修班，增加了亚洲各国地区教练员的技术交流，起到推广龙狮运动发展的作用 ”。