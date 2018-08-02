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印尼全国龙狮总会参加国内外一系列活动

吴能斌冀望能得到各华社领导大力支持

【本报周孙毅报道】8月1日，印尼全国龙狮总会（Pengurus Besar Persatuan Liong & Barongsai Seluruh Indonesia简称：PB PLBSI）总主席吴能彬，在雅加达红溪酒楼宴请诸位好友，包括：杨秉书_何学铭_凌振和_陈珍和_陈鸿莲等，并希望他们能够支持中华传统文化舞龙舞狮在我国的发展。

会上，吴能彬向大家介绍了印尼全国龙狮总会今年已经和即将开展的各项比赛计划，包括：今年1月18-28日已参加在香港红磡体育馆举办的世界香港夜光龙醒狮锦标赛；4月16-22日在中国广西来宾市参加中国-东盟醒狮宴请赛；5月4日-7日参加泰国国际泰南狮王邀请赛；6月16-18日参加马来西亚世界龙狮锦标赛；7月14-15参加在苏南省巨港市举办的总统杯龙舟赛；7月19-23日参加马来西亚举办的云顶世界狮王争霸赛。

吴能彬表示，今年8月2-5日，他将率领龙狮队参加在澳门举办的武林群英会“一带一路”龙狮精英邀请赛；8月8-22日在雅加达和巨港参加亚洲运动会的龙舟赛；8月26-27日参加在巨港举办的2018年省长杯舞龙舞狮梅花桩和传统赛；9月10-11日参加槟城举办的2018亚太大师运动会；9月11-13日在泗水参加印尼全国休闲运动工作会议；9月再度组团出席巴基斯坦第71届国庆典礼和在印尼缩影公园举办的2018年总统杯舞龙舞狮锦标赛；10月参加在马来西亚槟城举办的国际舞龙舞狮锦标赛，以及在重庆举办的第4届亚洲杯；今年12月将赴澳洲柏斯参加大洋洲西澳洲龙狮邀请赛。

Viriya Cetasika基金会代表吴干彬对印尼全国龙狮总会即将开展的一系列活动表示支持，并免费提供在雅加达新巴刹的地方作为举行会议等活动的场地。