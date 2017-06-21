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印尼全国龙狮总会南加省马辰市分会举行理事就职礼

暨举办2017龙狮裁判员培训班

【本报讯】6月16日，印尼全国龙狮总会会长吴能彬博士为西加省和马辰市分会新届理事主持就职典礼。我国大众体育总会会长Haryono ，马辰市大众体育总会会长和贵宾们出席见证。

活动中，同时举办一场龙狮裁判员培训班，有20余人踊跃参与这为期一天的课程。本次培训，印尼全国龙狮总会邀请2位在国际龙狮界级的高级讲师到马辰市来授课及监考，来自印尼龙狮总会国际裁判员叶德信师父和来自雅加达的袁汉黎师父。两位都是国际龙狮裁判兼高级讲师，受到亚洲龙狮运动联合会认同。

印尼全国龙狮总会会长吴能彬博士称，印尼南加省广大龙狮界的参与，证明了此课程的重要性，总会为了长远的龙狮发展计划与活动，配合国内的龙狮发展及进军学校青少年的发展计划和多项赛事，需要培训更多人才和对龙狮有兴趣的青少年来自各区域的龙狮教练及裁判员，总会举办“2017龙狮裁判员培训班”，这项培训班公开于全南加省的龙狮团体及学校，都可报名参与，这证明了总会所采取得政策是开明而有远见的。

这项课程反映相当热烈，可说是南加省内最大型的课程，同时也改写了南加省龙狮界的历史。印尼全国龙狮总会多年来在龙狮界积极推广及发扬，并也成功改写了龙狮赛事的历史，将近30多年不曾出现过的总统杯龙狮公开赛和各省级的龙狮赛自2000年成功举行，并带动了龙狮运动的热潮，一连串的赛事将印尼的龙狮运动大步的提高水平与发展，成功引领印尼龙狮界进入另一个更好的阶段。