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印尼全国小学级奥林匹克科技比赛在巴东举行

巴中三语学校学生获得金牌

印尼全国小学级奥林匹克科技比赛OSN (OLYMPIADE SAINS NASIONAL) IPA 已于2018年7月1日至7日在西苏门答腊巴东市举行,来自全国各地约三百多位学生代表参加了这次比赛.

雅加达巴中三语学校学生在2016年全雅加达革扎马丹小学级奥林匹克科技比赛 OSN–IPA 赢得金牌,第二年又在雅加达西区赢得金牌,巴中师生再接再厉,终于在代表雅加达首都专区参加巴东举行的印尼全国小学级奥林匹克科技比赛,巴中三语学校五年级学生WILBERT ANGKASA 为雅加达首都专区,为巴中三语学校赢得了金牌, 这是雅加达的关荣,巴中三语学校的光荣,也是巴中生的关荣.

巴中三语学校能够培养出这样优秀的学生,与巴中教育基金会领导的关心,老师的精心教育,学生本人的努力是分不开的.

现在WILBERT ANGKASA 又要在封闭式参加全国选拔赛, 以争取能够赢得代表权,代表印尼国家队参加今年九月在中国深圳举行的全世界奥林匹克科技比赛,愿巴中三语学校学生 WILBERT ANGKASA 再接再厉, 加油 !

(廖芝万报道/摄影)