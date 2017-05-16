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印尼侨民在法国巴黎艾菲尔塔集会为钟万学祈祷

【巴黎安达拉新闻14日讯】周日（5月14日）晚大约150名印度尼西亚公民聚集法国巴黎埃菲尔铁塔为亵渎罪犯钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）举行集体祈祷会。

我国公民身穿红白衣服，有的身穿象征支持钟万学的格子衬衫和红白旗帜和红白气球。

此外，他们还携带支持钟万学的横幅，横幅标志着“从巴黎来的祈祷钟万学”，“钟万学不是亵渎宗教罪犯，请你们释放钟万学！”，“钟万学永远不会独行”，“维护印度尼西亚共和国完整统一和拯救印尼而祈祷”。

题为关爱印尼国家统一（Peduli NKRI）的活动以沉默时刻开始。此外，他们唱了好几首国歌，如“大印度尼西亚”和“我的祖国”。

约瑟夫（Josef）和卡罗琳（Caroline）夫妇祈祷钟万学发起者。他们自发性邀请住在巴黎的公民和侨民齐聚一起通过社交媒体举行关爱印尼国家统一活动。

“从开始的时候我们感到担忧。我看到很多在法国的钟万学支持者，但他们不是团体。然后我自发性叫他们结合主动。”卡罗琳亲密称露露在艾菲尔铁塔举行集体祈祷钟万学后如是说道。

据露露说，印尼侨民在巴黎已经居住了21年多，钟万学是印尼的新希望，印尼侨民认为拘留钟万学是不公平的待遇。

“我们看到有了钟万学印尼就有希望，因为钟万学对政治上有所变化。之前，钟万学被逮捕依我而言，是很不公平的举措，因为钟万学为雅京建设作出了很大的贡献。”这位来自泗水的卡罗琳如是说。