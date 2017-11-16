Thursday, November 16th, 2017 | Posted by

印尼佛教界举办2017供僧衣节盛会

 

佛教信徒向僧人们供僧衣一景。

佛教信徒向僧人们供僧衣一景。

僧人们参加供僧衣节盛。

僧人们参加供僧衣节盛。

法会现场。

法会现场。

僧人们为2017供僧衣节盛会主持切平安饭。

僧人们为2017供僧衣节盛会主持切平安饭。

 

【本报讯】115日，印尼佛教界在雅加达西区Puri Indah Kembangan Raya Blok JJPrasadha Jinarakkhita寺庙举办一场2017供僧衣节盛会。

85位印尼大乘僧伽协会的僧人们参加了这一年一度的供僧衣节（Kathina）仪式。

 

据悉，供僧衣节（Kathina）起源于印度的雨季期间，佛陀为了避免僧团游行乞食的困难，不受蛇类蚊虫的侵袭，以及避免伤害到草木虫蚁，故模仿印度当时沙门的习惯，制定安居结界规定。在安居时，僧侣团会限定活动范围，称为结界。

僧侣不得离开僧团外出乞食或另居。僧团的成员要聚会在一起，一同诵戒，纠正彼此的行为，同时分享修行心得。而中国僧侣没有雨季，只有冬季，所以他们就在在冬季安居结界，称为坐腊。在结界安居结束之后，开始供僧衣节，僧侣在此时可以向施主乞讨僧衣，接受众生布施的四资具（cattaropaccaya即袈裟_食物_住所与药物）准备过冬。结束供僧衣节后，僧侣可以自行回到自己平时修行的地方，或是回到森林中独居。是在雨季结束之后，僧团结束结夏安居。在家居士在此时准备僧服，用来供奉出家僧侣。

是日，来自雅加达各地区的佛教徒来到Prasadha Jinarakkhita寺庙，踊跃参与这次活动，并以虔诚的心给僧人们奉献僧衣等布施活动。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198338

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