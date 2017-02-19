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印尼佛教中心协会举办新春元宵团拜文艺晚会

2月10日晚上，印尼佛教大厦文化厅挤满了嘉宾，超过千人参加元宵团拜文艺晚会，大丛山住持慧雄大师父在舞龙献瑞率领下嘉宾进入会场，当晚出席嘉宾，本山住持，中心协会会长宏慧大和尚，老挝副大使 Phomma Boutthavong, 伊斯兰教士联合会主席 Dr.H. Marsudi Syuhud，Jababeka副总裁 Setiawan,本山主席团功德主张克强，关友金，陈社栋，吴能彬，伍耀辉，吴干彬，林源龙，施子强，施子堂，林锦洲等各界社团嘉宾。

节目开始花开富贵迎新春，揭开元宵团拜文艺晚会，本山住持慧雄大师父率领贵宾佛前点灯讽诵经咒，方丈主持传灯祈福大典宣读新春祈愿文，随后带领各个社团向与会大众新年祝贺，嘉宾依次恭贺新年元宵，步步高升，金鸡报喜。

印尼佛教中心协会会长宏慧大和尚致欢迎词，我们今晚都纷纷来团拜庆元宵，今晚很特别因为我们都在庆祝新春的最后一天。佛教与月圆有著很密切的关系，娑婆教主本师释迦牟尼佛在月圆诞辰，成等正觉及涅盘，所以今晚我们团圆一起宴请元宵，更是要感恩佛陀的慈悲感召一切众生。今晚我们得到了住持慧雄大师父的及诸位各界人士的祝福，但是所谓幸福是我们自己要争取并实现的。

当晚宴请开始前呈现华族迎春纳吉祥舞蹈。本山住持在宴会开始前捞余生祝贺年年有余，步步高升，东成西就，法体安康，家庭和乐，事业顺利，财运丰收。在南洋新春一定要捞余生表示新的一年开始展望未来得到无限的希望。

慧雄大师父佛法献词说明：新春如何修福报功德，我们在三宝门中修福田，对三宝要生起恭敬供养之心。你的心量越大，福报就越大。新年通过拜忏我们净化心灵，不要为自己求世间上的财富，我们要回向给现生及过去世的父母师长，希望在生者能够修菩萨道，变成我们的贵人相助，往生者能够离苦得乐，超生净土。通过在佛前礼佛求忏悔我们过去无量劫所造的恶业，要发露求忏悔，有惭愧忏悔心的人，福报才会来临，而灾难就会远离。所以大家新春要多做功德，参加法会拜忏净化我们的心灵，新年就有很多希望。元宵团拜文艺晚会随后由印尼佛教中心协会创会会长慧雄大师父率领财神爷向贵宾们恭贺新禧，随后醒狮献吉祥，场面喜气洋洋，节目圆满庄严结束。