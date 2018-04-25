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印尼企业家协会第十届全国大会

副总统卡拉强调政企劳三方面的平衡

【本报讯】副总统卡拉在印尼企业家协会第十届全国代表大会上强调，政府、企业、劳工三方面有必要取得平衡，使商业情况能够顺利进行。

卡拉说，企业家协会是代表企业的组织，在发展工业上与政府及劳工寻求平衡点．建立政府、企业、劳工三方面良好的关系。企业若有钱赚，将提高劳工的福利，增加政府的税收。

他说，有人说现在企业的目的即赚钱，其实赚钱只是一个过程，目标是发展，有钱赚才能发展，但现在很奇怪的是，一些企业不赚钱，但其价值不断的上升。

出席大会除了副总统卡拉之外，还有工业部长阿伊朗卡，企业协会总主席哈利雅迪．苏甘达尼，投资统筹机构主任多玛斯．连庞，副总统专员统筹员林绵坤。

卡拉说，政府不断的改善投资环境，使政企劳三方便有更好的关系。从媒体得知许多评论、讨论、批评等，但最知道实况是企业与劳工自己。

政府在东盟会议上，建议东盟国家不应该互相竞争，我们应该有共同的目标，有同样的免税政策等。印尼提醒其他国家，印尼不但输出，但也有输入，所以我们必须采取平衡的措施。如我们输出油棕后才有钱输入汽车等成品，这一切能够良好的进行，必须有很好的工作制度与规则，政府乐意接受企业家协会或商会或其他组织的建议。

政府在设法使印尼成为一个工业国家，因为只有工业能够提供更多的工作机会。倘若发展农业，一公顷土地最多只用三个工人，但若是发展工业，一公顷的土地，可提供200-300个工作机会。所以企业家必须与政府合作创造良好的经济环境。

他说．两三年前我们面对的挑战是大宗物价的下跌，现在我们面对的挑战是中美的贸易战。我们还在观察，若发生贸易战，好的方面是我们可以取代中国，坏的方面是中国也会减少采购我们的原料。但我们有庞大内销市场，有２亿6000万的人口，这也成为我们的挑战。

印尼企业家协会总主席哈利雅迪．苏甘达尼说，我国的经济情况逐渐好转，世界银行、IMF、穆迪、标准普尔、惠普等评级机构都提升我国的投资等级。为了投资与发展需要政府与国会的推动，发展我国的实业部门，而不是反而弱化我国的实业部门。对不起，我必须说，政府的一些措施，阻碍了实业或经济的发展。第十届企业家协会的全国会议的主题是“商业强则民富，人力资源的改革为解决贫富差距”。