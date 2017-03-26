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印尼书画学院五周年庆典暨第二届理监事就职典礼隆重举行

【本报周孙毅报道】 3月25日，一场以“传承”为主题的印尼书画学院成立五周年庆典暨第二届理监事就职典礼，在雅加达渔家庄海鲜酒楼举行。

中国驻印尼大使馆文化参赞周斌夫人，王智显秘书，印尼书画学院董事长胡素丹，监事长游继志，辅导主席阮渊椿伉俪，荣誉主席潘万鑫博士、郭再忠、杨秀珍、郭徽章、许志，荣誉顾问许雅媛、庄玉兰、陈泗云、吴前、董樵、杨煌林、陈楷财、饶兴生、黄汉昌、苏胜会，李秀贤院长，副院长张喜顺，院长助理张志超、周妤娟，秘书蔡细友和其他理事，来自万隆印尼中华艺术书画协会主席黄德昌一行人等老中青书画艺术爱好者，逾300人参与。

胡素丹董事长致辞，代表印尼书画学院对各位嘉宾和书画界同道拨冗出席表示感谢！她说，书法是中华民族传统文化的瑰宝，书法不仅仅是“技”，是“艺”，更是“道”，它与中国文化相表里，是中国几千年文化的结晶，有着深厚的文化内涵和社会价值。五周年，就像一个刚刚要进入小学的学生一样，这就像我们的学院一样，正要开始进入小学的阶段，要走的路还是挺漫长和艰难的，对传承中国书法确实是一个巨大的挑战！就像胡原菁院长在世的一席话：我们大家要拥抱书法！要传承中国书法艺术的传统，致力于发扬光大，永盛不衰！让中国书法艺术成为中华文化的象征，走向世界，在世界艺术之林中光彩夺目。

胡素丹希望书画学院未来五年，在李秀贤院长的领导下，能够加强团队的工作精神，大家齐心协力，致力传承中国书法，尤其在培训年轻一代的优秀学生，时刻提高学员们的书法水平，一定要写好中国字，做好热爱于中华文化的接班人！

王智显秘书代表周斌参赞致辞，对印尼书画学院5年来为促进印尼书画艺术发展做出的杰出感谢表示感谢，对第二届理监事就职礼顺利举行表示祝贺。希望学院未来在胡素丹董事长、李秀贤院长等理事领导下，继续传承并弘扬优秀传统文化。也希望广大书画家，以文会友，以艺传情，通过书画艺术的交流与互鉴，通过展览、笔会、比赛、交流等活动，搭建友好的桥梁，增进中印尼人民之间的友谊，让和平、友谊和美的种子生根、开花结果！

李秀贤院长致辞，回忆了印尼书画学院成立与发展过程，并感谢学院全体理监事、老师们这些年来为传承中华文化所做的不懈努力。她说，5年来，学院培养出优秀的学院曾参加几届的国际书画比赛，并获得多次的金、银、铜奖项。希望书画学院的未来，在大家的支持下，比过去办得更好，向前迈进更多、更快、更好、更有成绩。李秀贤同时感谢游继志、胡素丹夫妇的全力支持，爱心的奉献才能使印尼书画学院有今天的发展。

荣誉主席杨秀珍也应邀致辞，祈望书画学院今后在胡素丹董事长，李秀贤院长等理事的努力耕耘下，越办越好，积极推动我国青少年学习书法，努力将书法艺术传承下去并发扬光大！

阮渊椿辅导主席致辞，除了感谢游继志伉俪为大家创建了这个学习书法平台外，也对学院书画导师们的辛勤教导，以及热心企业家们，华社贤达等一直以来对学院的鼎力支持和赞助，致以万分谢意和崇高敬意。

书画学院副院长张喜顺、国际日报董事长熊德龙、黄德昌主席均分别致贺词，并祝愿印尼书画学院今后越办越好，百尺竿头，更进一步！

就职礼当天，主办方同时举办第二届结业暨师生书画作品展，汇报该学院5年来的发展，并邀请学院成人班、青少年班学员在现场挥毫，以及协和校友会合唱团、菩提学校学生和PELITA II学校学生、歌手黄金良、林凤翔等登台呈献多项精彩丰富余兴节目，为庆典活动增添热闹气氛。