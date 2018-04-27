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印尼书法家协会第三届董事暨理监事就职典礼隆重举行

【本报周孙毅报道】4月27日晚，印尼书法家协会（简称：印尼书协）第三届（2018-2020年度）董事暨理监事就职典礼，在雅加达太阳城酒楼隆重举行。

中国驻印尼大使馆文化处王智显秘书，印尼书法家协会新任主席阮渊椿伉俪，永久荣誉主席李秀贤，辅导主席曾季瑾，荣誉董事长胡素丹，董事长叶联礼，监察长张和然，秘书长蔡细友及全体理监事等，近150人出席就职礼。

叶联礼首先致辞，希望印尼书协第三届全体理事和各位成员不忘初心，能够精诚团结，再接再厉，把我们祖辈五千年留下来的优秀传统文化继续传承下去，并将它发扬光大！

曾季瑾代表辅导主席团之一俞雨龄宣读贺辞称，印尼书法家协会自2011年成立以来，在前两届理事会和全体成员的努力下，在国内外取得了不少辉煌的成绩，这充分体现了印尼书协对我国多元文化事业的贡献，和对世界书法文化事业的贡献。今天印尼书协举行第三届理事会就职礼，标志着书协将迈向新的征程，期望这个书法界的大家庭更加紧密团结，大家齐心合力，再创新的辉煌。

胡素丹致辞，回顾了印尼书协成立迄今所取得的丰硕成果，对印尼书协前两届领导和全体成员为印尼书法的发展立下了令人难忘的功劳和奉献，致以万分谢意和崇高的敬意！与此同时，胡素丹也对新一届全体理监事就职表示热烈祝贺！期待新一届理事会，精诚团结，不忘初心，秉承书协的宗旨，笃行进取，继续沿着推动印尼书法立足本国，走向世界的前进，作出新的贡献！

李秀贤致辞，感谢印尼书协全体成员过去5年对她的支持，使她能顺利完成任内的各项会务工作。祝愿印尼书协今后在阮渊椿主席的英明领导下，以及全体理事的努力耕耘下，会务更加蓬勃发展。

阮渊椿在致辞中，感谢印尼书协全体成员对他的信任和支持，推举他担任新一届理事会主席。他说，这是大家给予的光荣，和赋予他的责任和使命，今后将尽力与各位领导和全体理事成员、会员成员一道，继续为印尼书协的事业而努力付出其个人应有的奉献！

阮渊椿强调说，印尼书协需要进一步繁荣发展，有赖全体理事更加紧密团结，更加努力进取。更有赖各界爱心人士一如既往的关心支持和帮助。相信，印尼书法今后一定有更美好的明天！最后阮渊椿也感谢游继志和胡素丹夫妇多年来对印尼书协的大力支持，希望今后能继续得到他们的支持与爱护。