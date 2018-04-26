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印尼中国商会总会“三一杯”第九届羽毛球赛圆满举行

【本报周孙毅报道】4月21日，由印尼中国商会总会主办，矿业冶金分会和建筑建材分会共同承办的“三一杯”第九届羽毛球赛，在雅加达陶菲克羽毛球馆隆重举行。共有30家企业和组织，逾100名运动员参与本届比赛。

本届赛事由矿业冶金分会副会长、罕王集团代表郭维国主持。中国驻印尼大使馆商务处王立平公参，建筑建材分会副会长石艺，三一重工总经理张照强，矿业冶金分会会长宏发韦立氧化铝公司总经理臧进军，印尼中国商会总会理事会主席刘城，秘书长薛宝华，名誉主席张朝阳等出席开幕式。

该比赛同时得到了赞助商：海螺水泥、KOKA、中建三局、中南电力、中国中冶、铁四院、格力集团、方太集团等单位及会员们的鼎力支持和赞助。

据郭维国表示，印尼中国商会总会主办该比赛活动，是为了全面落实中国驻印尼大使馆经商处提出的“三个一”活动要求，并加强印尼中国商会会员单位之间的相互交流。

以为“三一杯”第九届羽毛球赛成绩结果：女单获奖选手：冠军：孙红（中国银行（香港）雅加达分行）、亚军：唐慧（印尼海螺水泥有限公司）、季军：甄锦婷（中兴）。男单获奖选手： 冠军：王琳（中石油大庆油田印尼分公司）、亚军：董森林（南京汇林农达化工有限公司）、季军：阳海龙（中工国际）。

混双获奖选手：冠军：盛乃良、高金凤（PT.KOKA INDONISIA）、亚军：张良、罗湘飞（华为）、季军：黄佩、杨绍娟（中国港湾）。男双获奖选手：冠军：张朝阳、王利华（中国银行（香港）雅加达分行）、亚军：程阿力、盛庆东（中石油大庆油田印尼分公司）、季军：凌勇、陈舜（中兴）。

优胜奖获奖选手5名：男单：缪海平（上汽通用五菱印尼汽车有限公司）；男双：张晴、张向（天狮集团）；混双：陆道军、王冠缨（印尼青山）；最佳组织奖：宏发韦立氧化铝公司、华为。

矿业冶金分会会长、宏发韦立氧化铝公司总经理臧进军代表承办方致辞：祝贺获得奖项的各位选手和单位。他说，本次赛事的成功，离不开经商处领导和商会总会领导的关心帮助，离不开承办单位之间的通力合作，离不开广大会员企业的大力支持，离不开赞助商的鼎力赞助，也离不开筹委会成员、志愿者、裁判员的精心付出和无私奉献。希望每位参赛者再接再厉，明年继续参赛。