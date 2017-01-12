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印尼中华总商会2017-2022

年任期中央理事会就职典礼隆重举行 纪辉琦呼吁加强商会年轻化建设、确保华商精神代代传承

【本报周孙毅报道】1月12日晚，印尼中华总商会第5届（2017-2022年）任期中央理事会就职典礼，在雅加达太阳城国际酒楼大礼堂隆重举行。

印尼中华总商会资深永远荣誉主席团、永远荣誉主席团、资深顾问团、名誉主席团、辅导主席团、法律顾问偕全体理事，中国驻印尼大使馆孙伟德公参、刘玉飞参赞兼总领事、王立平公参，中国驻东盟使团陆京公参、谭书富参赞等嘉宾，近千人出席见证就职仪式，共襄盛举。

筹委会主席张锦雄致辞就本次活动筹备工作情况向与会嘉宾做了汇报。张锦雄表示，印尼中华总商会是我国最具代表性、最有影响力的华商商会组织。多年来，该会始终秉持“团结华商，造福社会”的宗旨，在“求同存异，和谐包容”的精神指引下，携手印尼各界华商，积极参与印尼国家经济、社会建设。同时，积极发挥印尼中华总商会在全球华商中的桥梁和纽带作用，通过举办第13届世界华商大会等活动，以及日常多种会议会展活动，吸引世界各国华商、华商企业来印尼考察、投资，加强印尼与世界各国的经贸联系，互动与交流，让世界看到印尼的发展潜质和商业发展前景。

张锦雄补充说，今天，印尼中华总商会隆重举行新一届理事会就职典礼，也是希望借此机会，向广大华社同仁，向社会各界传达我们的美好愿望。未来该会将愿与各界朋友继续保持紧密联系，携手共进，为建设我们美丽的印尼共同努力！

蝉联新一届总主席纪辉琦在致辞中，代表印尼中华总商会对各位嘉宾在百忙当中抽空参加表示衷心感谢。同时，纪辉琦也借此机会再次感谢大家对他的支持和拥戴，并继续推举他为新一届的总主席。

纪辉琦强调，新一届印尼中华总商会中央理事会于即日起正式开始本届任期的各项工作。与此同时，他也对商会未来更美好的发展提出几项工作重点：（一）印尼中华总商会要仍然坚持“团结、发展”的主旨不能摇动，本著求同存异的精神，以更加开放，更加包容的态度面向未来，携手共进，实现印尼华社的和谐发展。（二）要加强商会的年轻化建设，培养年轻化的新生力量，着手成立商会青年部，选拔培养一批年轻的华商企业家，以确保华商精神代代传承。（三）要吸收更多的华商企业家会员，并在现有的基础上，在印尼各主要地区成立更多分会，更进一步提升印尼中华总商会的规模和影响力。

（四）要以创新开放的态度，以商会会员产业结构为基础，对中华总商会进行结构性的改革，使中华总商会能够更加完善的，更有针对性的发挥更大的作用。

会上，由信任秘书长周维梁宣读印尼中华总商会第5届理事会就职典礼决定书后，由纪辉琦总主席，资深永远荣誉主席郑年锦，辅导主席团俞雨龄和林文光上台向常务副总主席兼执行主席张锦雄，副总主席许世经、陈伯年、谢华安、李铭秀、陈志明、王涵、刘奕升、林文贤、黄德新、林万金、黄一君、林克旭、蓝德良、杨勇辉、王振坤、翁路、韩金福、梁圆安、谢英隆、薛天增，秘书长周维梁及财政林文贤（兼）颁发聘书并一起合影留念。

就职仪式上，主办方特邀请了多位歌手莅临助兴演唱，为晚会增添了热闹气氛。