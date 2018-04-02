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印尼中华总商会西爪哇分会青年部成立与理监事就职典礼隆重举行

迈入新的2018年，面对全球经济自由竞争的时代。印尼中华总商会积极迎接挑战。

2月5日，以翁伟光先生为主席的印尼中华总商会青年部首届理监事就职典礼正式举行，标志着印尼中华总商会青年部正式开始发挥作用。

以李铭秀为主席的印尼中华总商会西爪哇分会积极响应，在短时间内努力奋斗，也成立分会青年部团队。

3月27日晚上，在万隆福清会馆宴会大礼堂里，印尼中华总商会西爪分会青年部首届理监事就职典礼正式举行。

印尼中华总商会总主席纪辉琦与理事们，薛天增，周维梁，王立松，林能莺，徐群浩，翁华玲，陈泳志 等人和印尼中华总商会青年部主席翁伟光，秘书长余长明等人亲临万隆参加盛会与主持西爪哇分会青年部首届理监z隆重的典礼由司仪游呈祥主持。首先恭请全体来宾起立唱国歌。接着，顺序仪式按照节目表顺利完成。

筹委主席梁和禧在致词中欢迎与感谢雅加达印尼中华总商会总主席纪辉琦与理监事与嘉宾们参加盛会。

说明成立印尼中华总商会西爪哇分会青年部的过程.（youth Perpit Jabar)

理事吴文永带领的顾问团队的努力，在短时间内招聘有才华，有敬业精神的青年人成为Youth Perpit Jabar.的成员。

希望他们成为对国家经济建设贡献有创意的力量。

总商会青年组秘书长余长明报告商会章程和Y.P.Jabar 理事名单。

接着总商会青年部主席翁伟光主持新理事就职典礼。

发聘书，移交会旗给新任Y.P.Jabar 主席周鉴斌。签委任书由纪辉琦，商会西爪分会主席李铭秀，翁伟光，周鉴斌 顺序完成。

新任Y.P.Jabar主席周鉴斌在致词中说：“感谢商会领导的信任成为青年部主席 感到很荣幸能贡献力量，但愿我们青年部成员能实现使命，为国家经济发展贡献力量.“

印尼中华总商会西爪分会主席李铭秀在致词中祝福青年组成员，希望青年们利用自己的才华，能发展商业优势 为印尼中华总商会，印尼国家经济建设贡献力量。

印尼中华总商会总主席纪辉琦在致祝贺词中说：希望在青年部主席周鉴斌的带领下，以新的理念 新的思想为指导 将青年部发展成为西爪哇广大优秀华商青年企业家沟通交流的平台，为国家经济建设做出更大的贡献。也提出很好的三点建议。

印尼中华总商会青年部主席翁伟光在说明商会的使命和工作方针后 希望青年部按照商会章程发展使命。联系团结青年企业家共同为印尼祖国的经济建设贡献力量。

万隆旺君报道