Posted by admin

印尼中华总商会宴请香港中华总商会蔡冠深会长一行

【本报周孙毅报道】4月25日晚，印尼中华总商会在雅加达太阳城国际酒楼设宴欢迎由香港中华总商会蔡冠深会长所率领的代表团一行。

印尼中华总商会总主席纪辉琦，辅导主席吴光楷，资深永远荣誉主席杨克林（创会会长）、翁钰莺，永远荣誉主席杨秀珍、吴国富、曾季瑾、周伯达、洪明辉，副总主席陈伯年、谢华安、蓝德良、王振坤、梁圆安、谢英隆、薛天增，名誉主席游继志伉俪、钟延筹、王绣梅，秘书长周维梁等理事，以及香港中华总商会副会长刘铁成，对外事务委员会主席陈光明，副主席林增荣、叶少明等理事出席了晚宴。

纪辉琦在致辞中，对蔡冠深会长率团来访表示热烈欢迎。他说，长期以来，香港和印尼一直保持着密切的经贸合作关系。近年来，伴随着中国政府共建“一带一路”倡议的稳步推进，有越来越多的中国企业、香港企业来印尼寻找合作商机。印尼是个自然资源非常丰富的国家，目前印尼正处在大力发展基础设施建设的时期，包括电力、铁路公路、港口码头等在内的一大批基础设施建设项目都正在加紧规划建设。希望通过蔡冠深会长此次的访问，能多鼓励并带动更多的香港企业到印尼投资兴业，印尼一定会为大家提供一个广阔的发展平台。另印尼中华总商会也将利用自身的平台，为大家提供更多的商业合作和政策和法律法律信息，为想在印尼投资、拓展业务的香港企业提供必要的协助。

蔡冠深在致辞中，对印尼中华总商会纪辉琦总主席和其他理事的盛情款待表示衷心感谢。蔡冠深说，他与纪辉琦总主席是多年的好朋友，两人的关系非常密切。希望印尼中华总商会与香港中华总商会今后能继续保持紧密联系与合作，加强友好往来。

蔡冠深续称，这次访问印尼，是跟随香港特别行政区行政长官林郑月娥女士出访印尼，并在雅加达香格里拉国际酒店，联合香港贸易发展局及印尼工商会馆举办一场“印尼-香港经贸合作论坛”。在印尼访问期间，拜访了中国驻印尼大使馆肖千大使，听起肖大使介绍有关印尼的投资情况。

蔡冠深补充说，身为亚洲金融和商业中心的香港，多年来与印尼已经建立了良好的经贸合作。

欢迎印尼中华总商会领导们有机会多到香港考察访问、寻找更多合作商机，共谋发展。双方在亲切友好气氛中共进晚宴，并互赠纪念品后圆满结束。