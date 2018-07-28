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印尼中华总商会与印尼福建社团联谊总会设宴欢迎

福建省外事办主任王天明一行

【本报周孙毅报道】 7月27日晚，印尼中华总商会与印尼福建社团联谊总会在雅加达太阳城国际酒楼，设宴欢迎由中国福建省外事办主任王天明率领的代表团一行人。

印尼中华总商会常务副总主席兼执行主席张锦雄，辅导主席吴光楷，资深永远荣誉主席杨克林（兼创会会长）、唐裕，副总主席陈伯年、蓝德良，印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄，副总主席王振坤、黄志祥、游日成、许锦祥、廖扬宗等各社团领导参加了晚宴。

张锦雄致欢迎辞，代表 印尼中华总商会对王天明主任率团来访表示热烈欢迎和诚挚问候。他说，印尼是 21 世纪海上新丝绸之路上 最重要的沿途合作国家，福建省是 中央钦定的新海丝之路的起锚点。印尼与福建省两地隔海相望，无论从文化上，还是亲缘上，福建和印尼都有着更加紧密的链接。相信，通过王主任此次的访问，必将进一步推动双方多领域更加紧密、更加高效的合作和发展！祝愿代表团这次访问圆满顺利！

王天明主任在讲话中，感谢印尼中华总商会和印尼福建社团联谊总会诸领导的盛情款待。他说，此行的目的，除了探望福建乡亲们外，也藉此机会向大家介绍关于福建省近年来的发展状况。王天明表示，自“一带一路”倡议提出以来，海外福建乡亲们充分发挥优势，携手推动福建与“一带一路”各国进行深入交流与合作，同时促进各国福建乡亲与所在国实现和谐共赢的发展。希望印尼华商朋友们与福建省可以在“一带一路”建设方面达成更多的合作项目。

俞雨龄也作了简要讲话，对王主任率团来访表示欢迎，并介绍了印尼福建社团联谊总会组织发展情况。

福建省教育厅副巡视员叶杨、福建省商务厅调研员缪振堂、福建省侨办副处长陈明丽、福建省外事办副处长蔡文质随团出访。