Saturday, July 28th, 2018 | Posted by

印尼中华总商会与印尼福建社团联谊总会设宴欢迎
福建省外事办主任王天明一行

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印尼中华总商会与印尼福建社团联谊总会诸领导与王天明主任一行人合影。前左起：林秀礼、王振坤、姚忠从、 叶杨、俞雨龄、王天明主任、张锦雄、吴光楷、唐裕、杨克林、陈伯年。后左起：蔡文质、黄志祥、游日成、高鹏彩、林惠宽、许锦祥、廖扬宗、林文贤、商佳轩、王立松、薛天增、周维梁、蓝德良、缪振堂、魏飞、陈明丽等。

印尼中华总商会与印尼福建社团联谊总会诸领导与王天明主任一行人合影。前左起：林秀礼、王振坤、姚忠从、 叶杨、俞雨龄、王天明主任、张锦雄、吴光楷、唐裕、杨克林、陈伯年。后左起：蔡文质、黄志祥、游日成、高鹏彩、林惠宽、许锦祥、廖扬宗、林文贤、商佳轩、王立松、薛天增、周维梁、蓝德良、缪振堂、魏飞、陈明丽等。

 

【本报周孙毅报道】 727日晚，印尼中华总商会与印尼福建社团联谊总会在雅加达太阳城国际酒楼，设宴欢迎由中国福建省外事办主任王天明率领的代表团一行人。

印尼中华总商会常务副总主席兼执行主席张锦雄，辅导主席吴光楷，资深永远荣誉主席杨克林（兼创会会长）、唐裕，副总主席陈伯年、蓝德良，印尼福建社团联谊总会总主席俞雨龄，副总主席王振坤、黄志祥、游日成、许锦祥、廖扬宗等各社团领导参加了晚宴。

张锦雄致欢迎辞，代表 印尼中华总商会对王天明主任率团来访表示热烈欢迎和诚挚问候。他说，印尼是 21 世纪海上新丝绸之路上 最重要的沿途合作国家，福建省是 中央钦定的新海丝之路的起锚点。印尼与福建省两地隔海相望，无论从文化上，还是亲缘上，福建和印尼都有着更加紧密的链接。相信，通过王主任此次的访问，必将进一步推动双方多领域更加紧密、更加高效的合作和发展！祝愿代表团这次访问圆满顺利！

王天明主任在讲话中，感谢印尼中华总商会和印尼福建社团联谊总会诸领导的盛情款待。他说，此行的目的，除了探望福建乡亲们外，也藉此机会向大家介绍关于福建省近年来的发展状况。王天明表示，自“一带一路”倡议提出以来，海外福建乡亲们充分发挥优势，携手推动福建与“一带一路”各国进行深入交流与合作，同时促进各国福建乡亲与所在国实现和谐共赢的发展。希望印尼华商朋友们与福建省可以在“一带一路”建设方面达成更多的合作项目。

俞雨龄也作了简要讲话，对王主任率团来访表示欢迎，并介绍了印尼福建社团联谊总会组织发展情况。

福建省教育厅副巡视员叶杨、福建省商务厅调研员缪振堂、福建省侨办副处长陈明丽、福建省外事办副处长蔡文质随团出访。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221149

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