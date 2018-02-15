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“印尼东岳拳研究会”成功举办太极拳培训班

“印尼东岳拳研究会”联合“东岳太极拳总会”于2018年2月9日至13日，假座雅加达“印尼广肇总会”会馆成功举办了《陈氏太极拳56式竞赛套路》与《东岳棒二路》的培训班。

这次培训班由“东岳太极拳总会”会长门敢红老师亲自教授，参加培训班的学员达105人次；学员来之苏南省巨港市，万登省丹格朗市、雅加达、西爪哇省万隆市及斗旺市、中爪哇省梭罗市、东爪哇省泗水市。

众所周知，《陈氏太极拳56式竞赛套路》是由门敢红会长令堂阚桂香教授创编的；门敢红会长传承了阚桂香教授衣钵，并且发扬光大。经过三天的《陈氏太极拳56式竞赛套路》的培训班学习，学员们表示学到了规范的《陈氏太极拳56式竞赛套路》，受益匪浅！

两天的《东岳棒二路》培训班是最多吸引印尼太极好手的青睐，参加人数最多，其中有不少是兄弟族群。

《东岳太极拳》系列套路是门敢红会长双亲──门惠丰教授与阚桂香教授联合创编的新拳种。为了迎接千禧之年的来临，应中国中央电视台的邀请，门惠丰教授与阚桂香教授伉俪采纳陈、杨、吴、武、孙氏太极拳的特点拳法，创编了一套太极拳套路。

每一名参加这次培训班的学员都获得由“印尼东岳拳研究会”会长陈诵林与“东岳太极拳总会”会长门敢红联合签署的结业证书。

2018年2月13日下午六时，“印尼东岳拳研究会”假座巴刹鱼干的 “老城区酒楼”为东岳太极拳掌门人门敢红会长举行了欢送晚宴；除了参加培训的学员，八座台席中也加入了雅加达的其他太极人。

“印尼东岳拳研究会”会长陈诵林在致辞中首先感谢门敢红会长在忙碌的事务中，愿意抽出宝贵的时间莅临印尼雅加达授课，以此提高印尼的太极拳的技术，这是我们印尼太极人的福分。

然后，他简单讲述了《东岳太极拳》在印尼的发展过程。2008年，在门阚教授的支持与鼓励下，廖展远老师与一些志同道合的朋友在雅加达组织成立了“雅加达太极协会”(ASTI JAYA); 2010年，廖展远老师在雅加达组织成立了“印尼东岳太极拳协会”(ADYTI)。

2017年10月，顺应时代的需求与发展，在“东岳太极拳总会”的鼎力支持与推动下，陈诵林及拳友们组织成立了“印尼东岳拳研究会”（Indonesia Dongyuequan Club）。

陈诵林对参加培训的学员们的积极参与，及认真学习的精神感到敬佩！希望他们回到各自的团体后，把在培训班学到的知识，再传授给其他队友，让大家一起提高太极拳技术，使大家一起进步！他也感谢在精神上及物质上大力支持此次培训班的朋友们，没有他们的大力支持，这次培训班也不可能取得完满成功！

陈诵林也表示，他及理事们将不懈努力在印尼全国各地大力推广及发扬东岳太极拳，让中华民族优秀的传统文化──太极拳在印尼全国各地开花结果，加深与兄弟族群的友谊，促进印尼各民族的和谐友爱！（“印尼东岳拳研究会”供图/文）

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