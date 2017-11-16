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印华百家姓雅京分会主席陈社栋率团

出席“海外侨胞助推‘一带一路’建设合作交流会”

【本报讯】11月7日，由广东省侨办主办，省发展改革委等12个省直单位联合协办的“海外侨胞助推‘一带一路’建设合作交流会”在粤举行。国务院侨务办公室副主任郭军、广东省政府党组成员陈云贤出席会议并致辞。

由全球共42个国家代表出席。印华百家姓协会雅加达分会主席陈社栋、名誉主席叶纪鳌、叶仲如等亦应邀出席。

郭军指出，国侨办将努力为广大侨胞做好相关服务，如健全完善“一带一路”建设信息发布平台、华侨华人跨境电商合作联盟等一系列平台机制，助力侨胞更好发挥熟悉当地语言、营商信息、法律规定、商业规则、社会习俗和广泛人脉等独特的优势，在“一带一路”建设中特别是民心相通方面发挥更大作用，为同心协力构建人类命运共同体，同圆共享中国梦、强国梦作出新的贡献。

陈云贤说，广东作为中国改革开放先行省，多年来认真贯彻落实中央有关决策部署，一直努力把广东打造成为“一带一路”建设的战略枢纽、经贸合作中心和重要引擎，成果丰硕。他表示，广东将全面贯彻落实党的十九大精神，按照“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，积极参与建设“一带一路”，加快推动形成全方位宽领域高层次的对外开放新格局。希望广大侨商、侨界专业人士把握机遇积极来粤创新创业、投资兴业，向世界宣传广东发展、讲好广东故事，成为广东参与“一带一路”建设的直接参与者、合作者和有力助推器，共同谱写合作共赢的新篇章。

与会者对中国广东在各方面所取得的成就表示赞赏，希望参会之后对双方今后的发展有所帮助。