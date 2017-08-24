Thursday, August 24th, 2017 | Posted by

印华百家姓协会雅加达特区分会
举行我国72周年国庆暨第二届第一次银会聚餐联欢

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印华百家姓协会雅京分会领导层和各姓氏宗亲会领导与Pelita学校全体演员合影。（周孙毅摄影）

 

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Pelita学校学生们和玛中旅椰爱乐合唱团团友参与助兴演出。

 

【本报周孙毅报道】8月24日晚，印华百家姓协会雅加达特区分会庆祝我国72周年国庆暨第二届第一次银会聚餐联欢，在Mangga Dua Square金莎国际大酒楼举行。

印华百家姓雅京分会主席陈社栋，副主席张在进、陈杰盛、林素琴，秘书长林国颖和其他理事，以及各姓氏宗亲会领导等，近600人出席聚会。

晚会在庄严而严肃的《Indonesia Raya》国歌声中正式拉开帷幕。

陈社栋主席在致辞中，感谢与会嘉宾和银会全体会友拨冗出席。他说，华族身为印度尼西亚公民的一份子，有责任和义务为我国多元民族团结友爱，为支持佐科威总统共圆海洋强国梦，为建立和平稳定的国家而努力。

陈社栋表示，该会举办银会最大的目的，是希望大家能相聚一堂，互相交流，集广思益，因为生活的道路需要朋友相伴，广交朋友才能使我们的生活更加充实，更有乐趣。与此同时，陈社栋也感谢银会全体会友，以及各姓氏宗亲会一向来对印华百家姓雅加达分会的支持与爱护。

欢迎年轻一代今后能踊跃参与各项会务活动，大家积极融入主流，为国为民，创造更和谐的社会。

是晚，余兴节目精彩丰富，除了有歌舞表演外，另Pelita学校学生们也积极参与献演，并呈献一部精彩舞台音乐剧《印尼独立革命史》，以及玛中旅椰爱乐合唱团团友、振强午蹈团等也参与助兴演唱，博得全场来宾的热烈掌声。晚会直到十时许圆满结束。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191374

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