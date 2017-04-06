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印华百家姓协会雅加达分会与各姓氏宗亲会联办

“第三届拜祖盛典”本月底雅京举行

【本报周孙毅报道】4月6日，印华百家姓协会雅加达特区分会与雅加达各姓氏宗亲会领导或代表，在雅加达丽园小厨，就4月30日（星期日）将在太阳城国际酒楼联合举办的第三届拜祖盛典召开筹备工作会议。印华百家姓雅京分会主席陈社栋伉俪，副主席陈杰盛、张在进、林素琴，秘书长林国颖，本次祭祖大典筹委会主席刘新华，以及各姓氏宗亲会包括：郭氏、黄氏、陈氏、谭氏、吴氏、王氏、杨氏、叶氏、林氏、张氏、廖氏、伍氏、童氏、冯氏、徐氏、赖氏、罗氏、温氏、姚氏、沈氏、凌氏、朱氏、黎氏、钟氏、古氏、郑氏、梁氏、吕氏等出席了筹备工作会议。

陈社栋主席发言称，由印华百家姓协会雅加达特区分会与各姓氏宗亲会联合举办的第三届拜祖盛典，将于4月30日（星期日）上午10时开始，在雅加达太阳城国际酒楼礼堂正式登场。

陈社栋表示，祭祖是每个民族尽孝道的礼节，不包含宗教色彩，是身为儿孙表达对祖先的崇敬忠悌。我们不忘先人，追念先人，是为了让后人更加辉煌腾达，让宗族更加团结，同时传递正能量，为后代子孙传承孝道，开启更加美好的生活。

筹委会主席刘新华表示，印华百家姓协会雅京分会每年例常举行拜祖大典，旨在敦宗睦族，创建和谐社会，让各姓氏宗亲们相互认识与了解，互助合作。他说，本届祭祖大典计划将邀请50余个姓氏参与，希望各姓氏宗亲们届时能够积极参与，大家互助合作，并鼓励更多年青一代踊跃参与，让大家认祖敬宗，共襄盛举。

会议上，印华百家姓协会雅京分会副主席陈杰盛、张在进、林素琴，以及各姓氏代表均分别发言，就办好本届活动的安排提出宝贵意见和建议。

张在进称，拜祖活动是文化活动，是以鲜花敬祖，并点亮光明灯，希望藉此让这一代和下一代，世世代代前途光明，也希望印尼国家民族前途光明，国运昌盛。