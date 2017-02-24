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印华百家姓协会雅京特区分会 举行第6届理监事就职礼暨银会聚餐

【本报周孙毅报道】2月23日晚，印华百家姓协会雅加达特区分会第6届（2016至2020年度）理监事就职典礼暨第二届首次银会聚餐联欢，在金莎国际酒楼宴会厅顺利举行。

印华百家姓协会总主席林万金，印华百家姓雅分会第六届辅导主席江安澜，名誉主席团主席杨健昌，顾问团主席罗秉光，监事长杨捷源，蝉联主席陈社栋，副主席刘新华、张在进、林素琴，秘书长林国颖偕其他理监事，印尼广东社团联合总会总主席叶正欣，以及各姓氏宗亲会领导等，近600人出席参与。

筹委会主席林国颖致辞，就第6届理监事就职筹备工作向大家作了汇报。她对印华百家姓雅分会资深名誉主席团、辅导主席团、顾问团及全体理监事的支持和参与，还有百家姓总会领导层提供的宝贵意见，致以万分谢意。希望借着印华百家姓协会这个平台，让各姓氏宗亲能交流合作。林国颖称，目前仍有许多姓氏未与该会联络，未来将努力设法联络所有各姓氏宗亲会，这是该会今后四年的工作重点之一，希望能得到大家的积极响应和参与。

陈社栋在致辞中，感谢印华百家姓总会诸领导、各华社领导等拨冗出席。他说，印华百家姓雅京分会每一任期为4年，自成立至今已顺利产生了6届理监事，感谢大家的信任与支持，再次将该会主席一职交由他来担任。

陈社栋指出，在这2017年农历丁酉鸡年里，印华百家姓雅分会将秉持创会宗旨及其使命，积极团结全体会员，与其他团体加强合作，融入当地主流社会，让我们华族的力量得到更好的发挥，展现华族整体的良好形象，大家形成共识，才能建立和谐社会。陈社栋续称，中华民族遵从“以和为贵”的处事原则，更明白“和气生财”的道理，传承以和谐理念为主要的文化，增强华社的凝聚力，这是大家需要努力的。印华百家姓雅分会每年借着共同敬拜祖先的活动让各姓氏宗亲们交流互动，希望一些尚未联络的宗亲会能主动与该会秘书处联系。

陈社栋强调，今后四年，将以印华百家姓协会这团队为核心，注重社会公益，常思慈善之道，关注弱势群体，多多参与当地社区的事务，为华族发展争取更宽松的社会环境。

江安澜致辞，对印华百家姓雅分会第6届全体理监事正式就任表示祝贺，也感谢印华百家姓雅分会推举他为辅导主席团主席。希望该会今后在陈社栋主席的带领下，以及全体理事的共同努力下，将百家姓雅分会各项会务工作越办越好。

叶正欣致辞，代表印尼广东社团联合总会向印华百家姓协会雅分会举行第6届理监事就职礼表示祝贺。希望今后在陈社栋主席和全体理监事的努力下，会务更加蒸蒸日上，取得更大的成绩。他也希望全体华族今后能积极融入主流社会，为印尼国家富强，经济繁荣，社会安定作出应有的贡献。

各姓氏宗亲会代表黄瑞泉、印华百家姓总主席林万金均分别发言，对印华百家姓协会雅分会顺利举行第6届理监事就职礼表示热烈祝贺。希望该会今后在陈社栋主席和全体理事的努力耕耘下，将会务办得更出色，更完善。希望印华百家姓协会全体成员能与我国各族群相互包容，大家齐心协力，为印尼的繁荣昌盛和社会进步作出贡献。