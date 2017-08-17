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印华百家姓协会庆祝我国独立72周年举行升旗仪式

【本报周孙毅报道】适逢今年8月17日为印尼独立72周年庆典，印华百家姓协会中央理事会与百家姓雅京特区分会于当天早上8时，在印尼缩影公园（TMII）华人文化公园举行庄严的升旗仪式。

本次升旗礼，由印华百家姓总会资深名誉主席团、印尼吴氏宗亲总会总主席、印中商务理事会执行主席吴明理主持。印华百家姓总主席林万金，副总主席江安澜，永久名誉主席熊德怡退役准将，印华百家姓雅京分会主席陈社栋，各姓氏宗亲会领导及Pelita、 ChandraáNaya、 Tri Ratna 学校学生代表等，近300人踊跃参与。

是日，在庄严的《Indonesia Raya》国歌的音乐声中，升旗队伍将我国红白旗徐徐升起，全体与会者起立向国旗行注目礼，场面穆肃感人。接着宣读“1945 年宪法 “、“建国五原则”及“开国宣言”。

吴明理在升旗仪式上致辞，代表印华百家姓全体成员对印度尼西亚祖国独立72周年表达了由衷的祝贺。他说，这是印华百家姓每年例常举行的国庆升旗仪式，旨在鼓励华族积极融入主流社会，并激发大家的爱国热情与缅怀革命先烈的功绩。吴明理指出，当前，印尼政府正积极推进经济发展和谋求民族的崛起，而华族身为印尼公民的一份子，应继续为我国多元民族和多元文化社会的建设作出应有的贡献。

与此同时，吴明理也感谢来自中国的企业界朋友这些年积极参与印尼各项基础设施建设，包括承建电站、桥梁、铁路、高速公路、港口等项目。希望中资企业今后能加大对印尼的投资，秉承互惠互利，共谋发展，共创双赢的理念，开展更加广泛的交流与合作。

余兴节目，除了有连唱几首革命歌曲外，另来自Pelita学校学生们也特别为这次升旗礼呈献一系列精彩表演，包括组成升旗队伍，Angklung乐队、鼓乐队、武术队等节目，为庆典活动增添了亮丽光彩，并深受大家的好评。