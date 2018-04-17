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印华百家姓协会代表团访问印尼中华总商会

【雅加达讯】印华百家姓协会中央理事会总主席林万金，副总主席江安澜、施锦场、陈泳志、陈清慧、萧肇贤，国外部主席杨新晟，副秘书长Ardy以及雅加达特区分会主席陈社栋，4月13日（周五）下午2时莅临印尼中华总商会会所，受到常务副总主席兼执行主席张锦雄，辅导主席俞雨龄，副总主席陈伯年、薛天增，秘书长周维梁，名誉主席翁华玲，青年部James Taroreh，侯湄娇等热烈欢迎。

张锦雄表示，“首先，请允许我代表印尼中华总商会全体同仁，对林万金主席及各位到访我会，表示热烈的欢迎，和诚挚的问候。 印尼中华总商会成立于2001 年，始终秉持“团结华商企业，推动印尼经济建设”创会宗旨，积极发挥商会平台优势，发挥会员自身的专业所长，广泛参与印尼经济、社会建设，努力推动印尼华商与世界各国华商之间的交流与合作。

印华百家姓协会创会历史悠久，是印尼的第一个全国性华人社团，多年来为推动印尼民族大家庭的团结、和睦做了很多工作，为促进印尼的国家发展，民族进步，做了很多积极贡献。在华社乃至印尼全国，享有良好的社会声望和影响力。

此次 林主席亲自率团来与我会交流，我们非常高兴，也非常感谢！我们诚挚期望此次我们两会的交流，能更好地加强我们彼此 间的联系与沟通，携手共进，为建设更加美好，团结，和谐的印度尼西亚贡献我们的力量。 ”

林万金总主席指出，“印华百家姓协会理监事就职典礼于5月9日举行，诚挚邀请印尼中华总商会理事们出席。新一届理监事也将加强和印尼其他华社团体交流与合作，我们主要会务注重在社会和教育活动，帮助贫困华族、推动更多的华裔青年融入主流社会，本会成立近20年希望能够有自己的永久会所，希望能够得到印尼中华总商会的支持。”

俞雨龄表示，“希望印华百家姓协会能够参与大丛山西禅寺每年在春节前夕向雅加达、丹格朗、勿加西、德博等地区5千名贫困华族分发的春节爱心礼包和红包，并恭祝5月9日的理监事就职典礼顺利举行和圆满成功。”双方代表结束交流后互赠纪念品并合影留念。

双方代表结束交流时合影留念。前排左起：施锦场、陈泳志、江安澜、林万金、张锦雄、俞雨龄、陈伯年、薛天增等。