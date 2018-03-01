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印华百家姓协会举行2018戊戌年春节团拜

【本报周孙毅报道】2月25日中午，印华百家姓协会中央理事会在雅加达Jl.Kali Besar Barat的Toko Merah历史建筑物举行2018戊戌年春节团拜。

该会总主席林万金偕华社精英有：俞雨龄_郑年锦_潘万鑫_吴光楷_黄德新_贝锦兴，以及来自全国各地分会主席出席了该团拜会。

林万金表示，印尼华族非常感谢前总统瓦希德的恩典，使华族能够在新春佳节之际公开庆祝，并感谢印尼政府把春节列为法定假日。林万金希望大家在新的一年身体健康_万事如意，同时也寄望百家姓总会全体理事能再接再厉，大家团结一致，将各项会务做得更好。

林万金续称，希望通过这次春节团拜会能进一步加强印华百家姓协会和各宗亲会_各地区分会之间的交流与合作，使之在未来印华百家姓协会能够加强执行已经由政府定下的工作方案，以及为华族提供更好的服务。

团拜会上，华社精英俞雨龄_傅志宽_李伯巧_贝锦兴_黄德新及国会议员张育浩分别致新春贺辞，希望百家姓总会今后在林万金总主席的领导下，会务蒸蒸日上，百尺竿头，更进一步。