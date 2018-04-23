Monday, April 23rd, 2018 | Posted by

印华百家姓协会中央理事会第六届理监事就职典礼
5月8日雅加达太阳城酒楼隆重举行

印华百家姓协会诸理事召开新闻发布会后合影。前左起：Johnny Situwanda、林金豪、黄少凡、符德应、杨金锋、林万金、江安澜、施锦场。后右二起为陈丰灵、李常足、陈清慧等。（周孙毅摄影）

印华百家姓协会诸理事召开新闻发布会后合影。前左起：Johnny Situwanda、林金豪、黄少凡、符德应、杨金锋、林万金、江安澜、施锦场。后右二起为陈丰灵、李常足、陈清慧等。（周孙毅摄影）

 

【本报周孙毅报道】以“新的精神、新的活力建设印尼、统一印尼共和国”为主题的印华百家姓协会(PSMTI)中央理事会第六届（2017-2021年）理监事就职典礼，将于58日（星期二）晚上6时，在雅加达太阳城国际酒楼宴会厅隆重举行。

据印华百家姓协会总主席林万金（David Herman Jaya,秘书长符德应（Eddy Hussy,筹委会主席江安澜（Dr.Ing.Gunadi Sindhuwinata,筹委会执行主席黄少凡等理事，昨日在雅加达召开新闻发布会表示，届时，该会计划将邀请我国总统佐科威阁下及其他政要，如：我国人协议长、国会议长、地方议会议长、政治法律与安全统筹部长、司法人权部长、内政部长和雅加达特区省长等出席见证新一届理监事就职礼。

林万金表示，印华百家姓协会是在印尼进入改革开放后，于1998928日宣告成立，旨在鼓励华族积极参与印尼国家建设。自成立至今19年来，已在全国的29个省、县、市成立了近300个分会。

众所周知，印华百家姓协会第六届全国协商大会已于20177-9日，在雅加达顺利召开，并顺利选出林万金蝉联第六届总主席。如今，新一届理监事已顺利产生，也顺利选出符德应担任秘书长，另黄福盛（Husin Wijayakusuma）则担任总财政。该会新一届评议委员会主席为郑年锦，辅导委员会主席傅志宽，名誉主席团主席姚忠从，顾问团主席张锦雄。

林万金强调说，未来4年任期内，将继续带领新一届全体理事秉持印华百家姓协会创会宗旨，为华人争起权益与弘扬中华传统文化，并与各社团携手共进，为社会作出有益的工作。

林万金补充说，该会第六届理监事就职之后，将组团赴泰国参加“第9届东南亚华人各姓氏联谊大会”工作会议。据悉，“第9届东南亚华人各姓氏联谊大会”将于今年9月份，在菲律宾召开。

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