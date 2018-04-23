Monday, April 23rd, 2018 | Posted by

印华妇女会庆祝卡蒂尼节日举办民族传统服装比赛

黄德新（右）和陈清明（左）向第一名得奖者Rita Tigris颁奖。

黄德新（右）和陈清明（左）向第一名得奖者Rita Tigris颁奖。

 

陈俐篥（右）和余小慧（左）向第二名得奖者Theresia Tang颁奖。

陈俐篥（右）和余小慧（左）向第二名得奖者Theresia Tang颁奖。

 

高美美（右）和陈俐篥（左）向第三名得奖者Mercedes Amanda颁奖。

高美美（右）和陈俐篥（左）向第三名得奖者Mercedes Amanda颁奖。

 

INTI领导与诸位评委及三位优胜者，还有全体参赛者合影。前左起：丘小英、陈泗云、马永南、Mercedes Amanda、陈俐篥、Theresia Tang、黄德新及夫人郑金英、Rita Tigris、陈清明、余小慧、高美美、吴前。（周孙毅摄影）

INTI领导与诸位评委及三位优胜者，还有全体参赛者合影。前左起：丘小英、陈泗云、马永南、Mercedes Amanda、陈俐篥、Theresia Tang、黄德新及夫人郑金英、Rita Tigris、陈清明、余小慧、高美美、吴前。（周孙毅摄影）

 

陈俐篥（中）向印华妇女会辅导主席马永南及辅导委员颁发奖状。

陈俐篥（中）向印华妇女会辅导主席马永南及辅导委员颁发奖状。

 

【本报周孙毅报道】每年的421日为我国卡蒂尼（RA.Kartini）节日，印尼华裔总会（INTI）属下印华妇女会（PINTI）为了纪念这位努力争取妇女权益与地位平等的女英雄，于当天上午10时，在该会MGK大厦举办一场民族传统服装比赛。

共有20位妇女参赛，并特邀请Tuti Martoyo、丘小英、陈泗云、郑金英、吴前担任评委。每位参赛者装扮得美丽优雅，穿着传统民族服饰参与节日庆祝活动。

INTI总主席黄德新，副总主席陈清明，PINTI主席陈俐篥，副主席Dr.WidyaMarliana（法定公证人）,辅导主席马永南等理事，以及国家人权委员会代表Sjamsiah Ahmad等出席了庆祝活动。

筹委会主席Evi Antarina Taswin致开场白，感谢INTI诸理事及PINTI妇女们抽出宝贵时间前来参加，并感谢各方的支持。

黄德新致辞称，卡蒂尼是我国第一个争取女性地位和权益的妇女，因此获得了社会各界的尊重 ，是印尼人心目中的妇女解放运动的英雄。希望通过PINTI此组织，能促使印华妇女更积极地为印尼作出贡献，也希望PINTI在陈俐篥主席的带领下，会务越办越好！

PINTI主席陈俐篥和辅导主席马永南，以及Sjamsiah Ahmad分别致贺辞，希望通过每年例常举办的卡蒂尼节庆祝活动，能让印尼妇女们对卡蒂尼的斗争精神，为争取妇女的自由解放之路有更深入的了解。

马永南续称，尽管卡蒂尼已不在人世，但她的梦想和精神不仅注入了她的著作“Habis Gelap Terbitlah Terang”,更留在了印尼民众的心中，深深地影响着印尼妇女，永远也不会被时间冲淡。希望通过这次以“黑暗之后是光明”为主题，我们共同实现一个坚强及具有民族性格的印尼妇女。

当天，比赛经5位评委的综合评判下，其结果：第一名是Rita Tigris；第二名是Theresia Tang;第三名则是Mercedes Amanda。三位优胜者分别获得主办方颁发的奖金及奖杯。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212897

Posted by on Apr 23 2018. Filed under 华社新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added