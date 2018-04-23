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印华妇女会庆祝卡蒂尼节日举办民族传统服装比赛

【本报周孙毅报道】每年的4月21日为我国卡蒂尼（RA.Kartini）节日，印尼华裔总会（INTI）属下印华妇女会（PINTI）为了纪念这位努力争取妇女权益与地位平等的女英雄，于当天上午10时，在该会MGK大厦举办一场民族传统服装比赛。

共有20位妇女参赛，并特邀请Tuti Martoyo、丘小英、陈泗云、郑金英、吴前担任评委。每位参赛者装扮得美丽优雅，穿着传统民族服饰参与节日庆祝活动。

INTI总主席黄德新，副总主席陈清明，PINTI主席陈俐篥，副主席Dr.Widya、Marliana（法定公证人）,辅导主席马永南等理事，以及国家人权委员会代表Sjamsiah Ahmad等出席了庆祝活动。

筹委会主席Evi Antarina Taswin致开场白，感谢INTI诸理事及PINTI妇女们抽出宝贵时间前来参加，并感谢各方的支持。

黄德新致辞称，卡蒂尼是我国第一个争取女性地位和权益的妇女，因此获得了社会各界的尊重 ，是印尼人心目中的妇女解放运动的英雄。希望通过PINTI此组织，能促使印华妇女更积极地为印尼作出贡献，也希望PINTI在陈俐篥主席的带领下，会务越办越好！

PINTI主席陈俐篥和辅导主席马永南，以及Sjamsiah Ahmad分别致贺辞，希望通过每年例常举办的卡蒂尼节庆祝活动，能让印尼妇女们对卡蒂尼的斗争精神，为争取妇女的自由解放之路有更深入的了解。

马永南续称，尽管卡蒂尼已不在人世，但她的梦想和精神不仅注入了她的著作“Habis Gelap Terbitlah Terang”,更留在了印尼民众的心中，深深地影响着印尼妇女，永远也不会被时间冲淡。希望通过这次以“黑暗之后是光明”为主题，我们共同实现一个坚强及具有民族性格的印尼妇女。

当天，比赛经5位评委的综合评判下，其结果：第一名是Rita Tigris；第二名是Theresia Tang;第三名则是Mercedes Amanda。三位优胜者分别获得主办方颁发的奖金及奖杯。