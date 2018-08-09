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印中经社文合作协会洪培才副总主席率6位大学生赴成都

代表印尼出席第六届中国-东盟青少年文化交流节

【本报讯】印尼中国经济社会与文化合作协会(LIT)最近派出6位Untar大学生赴中国四川成都，出席8月6日在成都举行的第六届中国－东盟青少年文化交流节。

第六届 “中国-东盟+“青年精英交流节是自2013年以来举办的 ”中国-东盟青少年文化交流节“的升级版项目，为庆祝中国-东盟创新年。

从2013年第一届中国-东盟青少年文化交流节开始，印中经济、社会与文化合作协会都积极安排国内优越青少年学生参与活动。前几届都是由位于BSD 区郑年锦先生所办之Santa Laurensia 中学学府的杰出学生代表我国印度尼西亚去传扬本国的特色文化。

经过仔细的过滤挑选过程，今年的青年精英交流会，由 Universitas Tarumanagara Xinya College 六位优秀的大学生出任本国的青年代表。

临行之前８月２日，由 UNTAR 新雅学院张兰英院长(Lanny Indrawati Oentoro M Pd.)率领之大学生及教师包括学院秘书等前来 印中经济、社会与文化合作协会汇报团队的准备及请示协会领导们的谆谆教诲。

协会资深领导 郑年锦，周伯达，洪培才三位副总主席在勉励学生们时一直都语重心长叮嘱大家要珍惜这个非常难得的机会，有机会代表国家年轻一辈与中国-东盟民间青年精英交流建立良好关系非常重要。况且，这也象征着印尼大使的任务，必须抓紧时机尽量把本国的特殊文化及优点介绍出去，与此同时也必须探讨东盟各国年青一辈如何看待印度尼西亚的发展及有任何观点。

协会领导层对大学生们代表协会甚至印度尼西亚本国出任青年大使的任重道远，都寄予厚望，希望青年们不负所望，能为印尼争光。

8月7日，印中经社文合作协会代表团由洪培才任团长，出席第二届中国-东盟民间友好组织领导人会晤在成都举行三次全体会议，

四川省人民对外友好协会与东盟各国民间友好组织签署友好合作备忘录仪式。

中国东盟协会会长顾秀莲在会中致词说；东盟与中国“10+1”民间友好机制要始终做推动中国-东盟关系发展及构建新型国际关系的建设者，要始终做构建中国与东盟更加紧密命运共同体的贡献者，要始终做吸引吸收更多民间友好组织参加、更多领域人员出席的创新者，中国-东盟民间友好大会要做发展的建设者、积极的贡献者和开拓的创新者。目前中国和东盟国家建立友好城市189对，东盟民间友好组织和中国省市有广泛联系，要为推动中国-东盟地方政府更好交流合作牵线搭桥。

根据友好合作备忘录，四川省人民对外友好协会与东盟各国民间友好组织将在平等互利基础上，致力于开展文化、教育、科技、体育、旅游、经济、贸易和青少年等领域的交流与合作。

团长洪培才： “分享国家发展经验，建立协同效应战略合作和携手共建及分享中国与邻国命运共同体的愿景”为主题演讲内容。

首先，洪培才以印尼中国经济、社会与文化合作协会名义感谢中国政府筹备本届盛会，特别是第十届全国人大常委会副委员长、中国东盟协会会长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲，洪培才也对本届中国-东盟青少年文化交流节中再次与东盟青年交流深感荣幸。

今年会议特别邀请了一些新的东盟和当地组织作为观察员，包括印尼 - 中国友好协会，马来西亚 - 中国商会，新加坡 - 中国协会，泰国 - 四川和重庆商会和泰中文化经济协会及许多年轻人大学生团的参加。 非常欢迎他们参加本届的会议并期望他们会积极参与未来中国东盟的活动。

洪培才说，自从去年在柬埔寨举行会议以来，印尼中国经济、社会与文化合作协会（LIT）都一直在积极实施上次在柬埔寨签署的谅解备忘录。在中国与东盟建立战略合作伙伴关系15周年之际，印度尼西亚与中国的合作已取得一些重大进展。

去年9月，印度尼西亚西爪哇茂物县Taman Safari野生动物园已获得了由中国向印度尼西亚赠送两只来自四川大熊猫, 即“彩陶”和“湖春” 大熊猫充分发挥”熊猫外交”促进两国关系，中国特有的”熊猫外交”是和他国加强关系密切的象征。

“彩陶”和“湖春”两只可爱大熊猫抵达印尼是亦获得印尼国内主流媒体的大量报道和获得印尼民众的喜爱。

今年4月，我陪同印尼海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹访问北京深入了解中国提倡的一带一路提倡计划。 与此同时，我也陪同万隆理工学院(ITB)教授访问北京交通大学和天津铁路研究中心，探讨建立信号通信研究项目的合作，支持雅加达 - 万隆高铁项目。 我个人认为，在每一个“一带一路”项目的成功背后，必须先从建立两国民间的互信。

今年2月，印尼中国经济、社会与文化合作协会（LIT）经过组织的改组和修改组织章程，也把PERHATI（中国留学生校友会）纳入组织的领导层结构，吸纳更多的年轻人加入组织内，希望这些年轻人能扮演更积极的角色及未来成为印尼与中国友谊的中流砥柱。

同年四月份，我代表LIT参加了在海南省海口经济学院（Haikou College of Economics）举行的“一带一路”会议讨论就中国与东盟的教育合作，谋求共同发展研讨会，并成立了东盟研究中心，将重点关注在“一带一路”和东盟为研究焦点。

今年5月，我们接受了中国国务院总理李克强阁下对印尼的正式访问时，八位印尼中国经济、社会与文化合作协会（LIT）创会元老获得李克强总理的接见。 LIT领导层也参加了在雅加达香格里拉大酒店举行并有印尼副总统和李克强总理均出席的的印尼 - 中国商务论坛。

这个月18日开始，雅加达和巨港将共同举办2018年第18届亚运会，预计亚洲约45个国家将出席参加四年一次的运动盛会。LIT成员也积极参与2018年亚运会活动，我们欢迎你们到雅加达和巨港观赏亚运会，同时也可各国家运动队加油支持。

我们很高兴地宣布，印尼中国经济、社会与文化合作协会（LIT）2019年我们将在万隆举办下一届中国-东盟民间友好会议。 为何选择万隆为举办城市？ 因为万隆具有历史意义的城市，1955年亚非会议就在万隆举行，中国周恩来总理出席会议，从此亚洲和非洲人民团结一致，成为世界不结盟运动并在世界舞台为推动世界和平扮演举足轻重政治力量。 万隆亦是具有创新和创意的城市，它还拥有印尼最大的纺织和纺织品中小型企业的根据地。

虽然明年4月印度尼西亚将举行五年一次的国会和总统选举民主盛会，政治紧张局势可能会逐渐升温，但我们相信普选过程中仍会顺利和平举行。 所以我们欢迎明年夏天来印度尼西亚。印尼欢迎你 ！谢谢