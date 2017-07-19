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印中经社文合作协会接待学生代表团

参加第五届东盟-中国青少年文化交流节

【本报雅加达讯】印中经济社会与文化合作协会（LIT）于7月19日（星期三）在会所接待了来自万丹省赛邦（Serpong）的Santa Laurensia学校为主的我国青年学生代表团。

他们将代表我国参加7月24日至28日在广州举行的第五届东盟-中国青少年文化交流节的一系列活动。

学生代表团启程前与主办及赞助单位即印中经济社会与文化合作协会（LIT）进行了一场座谈交流会。

出席欢送会的高层领导有LIT副总主席郑年锦、周伯达、总秘书长谢瀚贤及吴家财、陈泳志、刘正昌等理事。

LIT副总主席周伯达在致辞中称，此次在广州举行的第五届东盟-中国青少年文化交流节将使我国青年学生代表有机会和来自中国和东盟国家的青少年能够更加互相认识，互相沟通和联系。你们要好好的利用这个机会，特别是向他们介绍与宣扬我国多元文化的民族特色以及和谐相处的民族生活。

你们是代表印尼的文化使者来参加这个文化交流节活动。希望你们能够取得优异的成绩，为国争光。

LIT副主席郑年锦在致辞中，也鼓励我国青年学生能与参加文化交流节活动的来自11个东盟国家、中国、台湾、香港和澳门等地区的青少年们互相学习，增加知识，敦睦情谊、促进团结。同时也向他们介绍我国拥有的班渣西拉建国五原则和殊途同归的和谐社会。

印尼是拥有逾300多个部族和逾300多个方言多元文化的国家。

与此同时，LIT总秘书长谢瀚贤在致辞中表示，为了使参加第五届东盟-中国青少年文化交流活动，代表我国出席的青年学生代表团的旅途愉快，主办单位将提供最好的安全交通便利，致使他们的家属也会感到安心和欣慰。

总秘书长也希望即将启程的代表团到达目的地后，能够立即打电话给家里人报平安。

领导Santa Laurensia学校负责人Nurtati Moniaga表示，由5名男生与5名女生组成的代表我国参加文化交流节的青年学生，从初中班和高中班成绩优良的学生选出的，他们将在中国表演我国特色的精美舞蹈和歌曲。