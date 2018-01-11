华社贤达陈锡石先生与世长辞
各华社领导齐来吊唁
陈府全体家属在陈锡石先生灵前合影留念。
俞雨龄总主席（前左五）率印尼福建社团联谊总会理监事们在陈锡石先生灵前进行献花。前左起为：吴重洋、吴其顺、张锦雄、姚忠从、俞雨龄、郑年锦、黄正泉、廖扬宗、许锦祥、王振坤、吴端华、黄瑞泉。
陈本洋主席（前左四）率雅加达陈氏宗亲们在陈锡石先生灵前献花。前左起为：陈太永、陈耀基、陈浩昌、陈本洋、陈志明、陈炜贤、陈社栋、陈南森。
印尼闽南同乡联谊会理监事们在陈锡石先生灵前献花。前左起为：黄建筑、高景源、王振坤、吴重洋、李焕章、洪长荣、黄瑞泉、陈茂源伉俪、郑返英、高美美、许宗鸽等。
雅加达永春同乡联谊会诸理事与本报社长谢瀚贤（前左三）在陈锡石先生灵前献花。
伍耀辉主席（前左三）率印尼伍氏宗亲们等来宾在陈锡石先生灵前献花。
黄德新总主席（前左五）率印尼华裔总会诸理事在陈锡石先生灵前献花。前左起为：姚宗从、吴其顺、谢瀚贤、许锦祥、黄德新、谭柏叶伉俪、陈清慧、陈志明、陈炜贤。
左起：黄建筑、黄正泉、黄建愿在陈锡石先生灵前上香。
【本报周孙毅报道】雅加达华社贤达、雅加达陈氏宗亲会名誉主席、印尼永春同乡联谊会名誉主席、印尼福建社团联谊总会副总主席、印尼闽南同乡联谊会发起人之一、印尼东方音乐基金会永远荣誉主席、雅加达中华中学校友会名誉主席、韵缘俱乐部名誉顾问陈锡石先生，不幸于1月7日晚上11时45分，在PIK医院寿终，享寿积润87岁。
治丧期间，来自国内外亲朋戚友，工商企业界人士，华社贤达，梓叔同乡等，纷纷前往雅加达治丧处Grand Heaven殡仪馆吊唁，并向陈府家属表示深切慰问。
今日 (1月12日)早上7时30分举行告别奠礼之后，随即扶柩发引还山安葬于Kerawang Sandiego Hills坟场。
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Posted by admin
on Jan 11 2018. Filed under 华社新闻
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