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华侨大学李冀闽率团考察一带一路东南亚地区

【雅加达讯】中国华侨大学前党委书记李冀闽先生率团一行9人，即华侨大学城市建设及经济发展研究院院长丁国炎先生、副院长曾露宝女士、副院长张亚明女士、顾问曾美珍女士、顾问蔺海清先生、顾问郑维馥先生、 顾问兰贵盛先生、博士生陈剑宇先生。于2017年5月3日出发进行考察在“一带一路”政策背景下，中国企业在东南亚地区的发展情况，兼顾研究中国企业的跨国战略。一行人先后走访了老挝、柬埔寨、泰国、汶莱后、于5月16日莅临印尼雅加达市考察。当晚为华大雅加达校友会接待，在太阳城酒家共进晚餐。气氛亲切欢欣。

考察团一行有感而言，中国一带一路政策，使中国和东盟国家互惠共赢，促进了东南亚国家的发展；沿路有许多华侨大学的校友，感受到华侨大学在东南亚地区的号召力和影响力，华侨大学的校友发展良好，为中国和东南亚的交流做贡献，感到非常高兴！“一带一路”高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。是国家的战略性决策，体现的是和平、交流、理解、包容、合作、共赢的精神。为此双方应当深化互利合作，实现共赢发展。