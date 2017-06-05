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华侨大学与印尼达国大学签合作协议拓合作领域

中新网雅加达6月5日电 (记者 林永传)5日上午，正率团访印尼的中国华侨大学校长贾益民，在印尼达国大学(Universitas Tarumanegara)与该校基金会主席Gunardi签署了合作协议，开启两校全方位合作。

创办于1960年的中国华侨大学，是一所以“为侨服务，传播中华文化”为使命和宗旨的综合性特色大学，今年进入“中国百强大学”行列。

创办于1959年的印尼达国大学，是一所同样以服务华人华侨社会为办学特色的知名大学，目前在印尼拥有3个校区1万多名在校生， 其学生中80%以上为华裔子弟。近年来，该两所大学的往来交流频繁。2015年、2016年，达国大学校长连续访问华侨大学。今年1月份，该校组织20名师生到华侨大学开展为期近半个月的冬令营活动。

达国大学董事长郑年锦同时亦是华侨大学副董事长。

曾在2015年率团访问华侨大学、参观了泉州校区和厦门校区的Gunardi说，达国大学与华侨大学有很多共同点，希望双方能有很好的合作。华侨大学校长贾益民介绍说，华侨大学是在新中国首任总理周恩来的亲切关怀和亲自批示下创办的，以“为侨服务，传播中华文化”为使命，这与达国大学主要服务于印尼华侨华人的办学宗旨高度一致，为双方的合作奠定了很好的基础。

贾益民说，从创办开始，印尼学生一直是华侨大学海外学生的重要组成部分，印尼是华侨大学在东南亚各国中最多学生来源国。建校50多年来，华大为印尼培养了数千名各类人才，仅雅加达及周边地区就有华大校友2500多名。如今，这些校友为印尼经济社会的发展和中印尼友好交往做出了积极贡献。贾益民表示，华侨大学迫切希望与达国大学能展开多领域、全方位合作。此番合作协议的签署，揭开了两校交流合作新的里程碑。

贾益民说，华侨大学将协助达国大学开办中文系、中文专业或华文学院。还将面向印尼学生开展华文教学，不仅培养专门的中文人才，也为其它专业的学生学习汉语提供便利条件。

据贾益民介绍，华侨大学和达国大学在很多专业领域都有很好的合作基础，如工程学科的优势、建筑设计和土木建筑的专业强项、体育教育和竞技体育的强大等，是两所学校的共同特点，双方开展务实合作的空间很大。