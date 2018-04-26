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华中师大中印尼人文交流研究中心揭牌

【本报讯】最近数年印尼与中国在经济与贸易方面已有很大的进展，中国成为印尼的最大贸易伙伴，最近的五年(2012-2017)，中国在印尼的投资从排名第12上升至第3。

但两国之间的人文社会的关系仍需要加强，由于中国有14亿人口，印尼是世界第4大人口国，拥有2亿6000万人口，随著人口模式的发展，人口还会不断增加。

有许多印尼华裔已加入了印尼藉，成为印尼公民，从他们身上我们可以学习到一些中国历史，但他们并不能完全代表中国，加上印尼与中国的关系曾经有过23年的断交(1967-1990)。因此，两国人民对历史的认识，有必要加以澄清。中国拥有56个民族，散居在960万平方公里的土地上，每个民族都有属于他们自己的历史，社会文化及各种不同的宗教信仰。伊斯兰教于1400年前传入中国，被分散在10个族群之间，穆斯林最多的人口是在甘肃、新疆、云南及青海。在中国的很多城市都有各宗教的敬拜场所与餐厅。

与印尼一样，如果只是到过雅加达与巴厘，不能全面的认识整个印尼。印尼的每个区域，都拥有自己与众不同的风俗、习惯、文化与地方特色。也许我们已是印尼公民，但仍有没有到过从马老奇(Marauke)到沙横(Sabang)，从棉卡斯(Miangas)到罗得岛(Pulau Rote)。

因为需要更深入的认识两国的人文风俗习惯，成为在中国几所大学成立印尼文化研究中心或印尼中国文化研究中心的理由。

2018年4月22日在武汉市的华中师范大学成立了“中印尼人文交流研究中心”，除了华中师范大学之外，在中国已有七个“中印尼人文交流研究中心”，或“印尼文化研究中心”，如在福建师范大学、河北师范大学、广东外语外贸大学、北京外语大学、华侨大学、暨南大学、广西民族大学。

华中师范大学的“中印尼文化交流研究中心”的成立，印尼也派出研究员代表出席，分享研究经验，即：PBNU主席Dr.Hanief Saha Ghafur, 印尼大学社会与政治学院院长Dr. Arie Setiabudi Soesilo，印尼大学社会与政治学院国际关系观察员林优娜（Jona Widhagdo Putri）及Yuniwati Prayino。

因为研究中心的地点设在大学里面，其目的为提升两国在人文方面的交流、研究与教育，做出对两国社会有益及对提升两国的关系做出贡献。

两国人民有良好及深厚的关系将成为两国关系的永续、稳定与健康发展的重要基础。印尼与中国两国的加起来有16亿6000万人，不单影响两国关系，也影响整个区域，甚至于影响全球。

印尼大学社会与政治学院国际关系研究员

林优娜(Jona Widhagdo Putri)／(Snd译)