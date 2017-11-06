Monday, November 6th, 2017 | Posted by

加拉横“富贵山庄风景墓园”举行追思弥撒仪式

 

与会信徒和公众人士与富贵山庄诸理事参加追思弥撒一景。

与会信徒和公众人士与富贵山庄诸理事参加追思弥撒一景。

 

神父站在讲坛上主持追思弥撒仪式。

神父站在讲坛上主持追思弥撒仪式。

 

【本报周孙毅报道】114日上午，雅加达─加拉横富贵山庄风景墓园在当地Chapel Lestari Memorial Park Karawang Barat Km.46举行一场庄严隆重的追思弥撒仪式，由天主教神父Yohanes Haris Andjaja,OSC主礼。近300名天主教信徒和公众人士踊跃参与。

这位神父表示，每年11月份全球各地教会都会通过献弥撒、祈祷、扫墓的方式，纪念已经去世的祖先、亲人、恩人及信众。他说，富贵山庄每年举行的追思弥撒仪式，目的是为已亡的灵魂祈祷，请求天主宽恕他们的罪过，希望他们能早登天国，分享天国永恒的幸福。

弥撒过程中，神父带领与会信徒们一同唱诗、诵经，除了祈祷祝愿已故亲人们安息，另参加者也祈求天主保佑大家身体安康，阖家幸福，万事吉祥！

据雅加达富贵山庄代表叶添安表示，雅加达富贵山庄是由亚洲最大的殡葬业集团─马来西亚富贵生命国际有限公司所发展的。他说，2003年，富贵集团在雅加达Karawang区建设了印尼首座花园式的风景墓园，占地总面积为32公顷，致力为往生者打造风景怡人的安乐园，配合以现代化的专业管理方式，从而改变了印尼殡葬业的文化。如今富贵集团在印尼雅加达已经是个家喻户晓的品牌。此外，该集团也在苏北棉兰市开拓另一块墓园区，即棉兰富贵山庄。

富贵山庄每年除了举行追思弥撒外，另在清明节或七月半期间也举行超度等仪式。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197585

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