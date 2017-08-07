Posted by admin

加强民心相通 维护和平合作

第11届中国-东盟民间友好大会在柬埔寨暹粒市隆重举行

【中国网8月7日讯】第11届中国-东盟民间友好大会在柬埔寨暹粒市隆重举行，出席开幕大会的有柬埔寨副总理 HorNamhong、中国─东盟民间友好协会主席顾秀莲、柬中友好协会主席EK Sam、中国国务院发展研究中心对外经济研究部部长赵晋平等。

据悉，本次中国─东盟民间友好大会主题为“加强民心相通，维护和平合作”，除围绕大会主题的高峰论坛外，还将举行共同响应“一带一路”倡议、举办“共同响应一带一路战略”、“建设中国-东盟维护和平合作机制”、“东盟-中国青年友好促进和平与合作”、“中国-东盟促进旅游合作”、“中国-东盟城市规划发展”等系列论坛。按照都江堰市委、市政府统一安排和部署，都江堰市青城山-都江堰景区管理局、都江堰市旅游局组团参会。会上，青城山-都江堰旅游景区管理局局长马远见代表都江堰市就促进中国-东盟旅游业发展，深化国际旅游市场准入合作以及都江堰市丰富的旅游资源进行了宣传推介，并就柬埔寨暹粒市与都江堰市在旅游基础设施建设、旅游资源开发与保护、旅游营销管理等方面进行了深入交流，寻求双方可共同合作的项目，并力促暹粒市代表团赴都江堰考察。据悉，此次大会于7日上午开幕，8日下午闭幕，来自中国、东盟十国的协会代表、柬华理事总会等民间组织约200人参加此次大会。

印尼-中国经济、社会与文化合作协会（LIT）代表团成员，包括执行主席兼团长苏德嘉（Sudrajat）及夫人，总秘书长谢瀚贤，副秘书长Bambang Suharto，成员Brilyan Arga Sadha，辅导团副主席陈展福，执行主席吴家财，辅导团主席周伯达，高级顾问团副主席洪培才，副秘书长陈炜贤及其夫人，王良谊，翁乾振，Suryamti Tirta女士，林建安。