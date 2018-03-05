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佛教界假首都盛大庆祝新春元宵联欢晚会

【本山讯】3月2日， 农历十五元宵日，印尼佛教大厦文化厅由印尼佛教中心协会，大丛山寺发起佛教界盛大举办新春元宵团拜文艺晚会。是晚36位大丛山妇女学佛会传供献灯，揭开文艺晚会迎请政府长官，本山住持，贵宾进入大礼堂。雅加达特区副省长，Sandiaga Uno先生出席晚会，内政部长由内政部高级行政次长代表部长，Suhajar Diantoro 先生出席，原国会议长，Akbar Tandjung夫妇，印尼国家宗教部佛教局长，Caliadi先生，雅加达北区市长，Drs. Husein Murad先生， 地方政府院长，Drs. Lutfi TMA, M.Si 先生， 在本山住持领导下进入大礼堂。一千七百多位贵宾佛教徒参与盛典。国际佛教文化中心印尼舞蹈团呈现华族鸣鼓祝太平舞蹈。大丛山青年醒狮团呈现月光龙献瑞.

首都各界艺人助兴献唱。而后有印尼多个地方民族佛教舞蹈呈现。工委会主任委员，林源龙先生致欢迎词说明在迎接新春，筹委会做了几项社会关怀活动。在2月9日我们关怀首都郊区，五千多府华族必要给予关怀的。由义工到访祝贺慰问，集体到大丛山接受新年红包及礼篮。还有举办捐血活动，我们也到神经病医院，老人院拜访长者们，同时也到癌症医院，新年慰问病患者，给予新年祝福。迎接新年，年除夕我们也举办为国家人民祈福。在住持慧雄师父带领下，迎新送旧打坐思维，新年是农历的更换年，我们要思维世间无常变化，当我们能把握现在，未来新的一年，我们一定会得到无限的祝福。今晚我们举办元宵文艺晚会结束新春的一系列活动。同时在南传佛教，元宵节乃是Magha Puja的节日 (佛陀首次弘法); 没有相约但同时遇见一千两百五十大比丘。在法句经上说到 “诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。”

佛教局长，Caliadi先生元宵献词时祝贺全印尼佛教界盛大庆祝新年元宵晚会，也期望通过佳节互相包容，礼让，达到净化身心，社会安定。本山住持，慧雄大师父欢迎副省长莅临首都佛教大厦，同时感谢出席由佛教界举办的新春元宵联欢晚会。新年元宵乃是一个作为佛弟子要把握现在，回顾过去，展望未来，新的一年带给大家福慧增长，诸事吉祥。副省长，Sandiaga先生佳节献词时，对首都雅加达佛教团体能举办大型活动表示社会安定，民主实现。通过用雅加达Betawi民族的诗词来表达新年的民族团结，建设统一国家繁荣进步。做一个好人民一定要支持政府建设社会国家。同时也代表省长向大家恭贺新禧，恭喜发财，身体健康，家庭幸福。

法会圆满时，大家观看佛教舞蹈礼敬三宝。随后，恭请全体嘉宾上台接受新年联欢晚会纪念品，全体中央地方政府向观众拜年，恭贺新春。在财神醒狮团欢送下，全体贵宾离席。首都各界艺人献唱新年歌也欢送所有嘉宾结束晚会。