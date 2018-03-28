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亚洲华商经贸联合总会与台湾长庚纪念医院联办医疗讲座会

由陈柏旭医师主讲“身体疼痛如何治疗”

【本报周孙毅报道】疼痛是生病时最常见的症状,各种急性疼痛可以经由各专科医师对疾病的对症下药而获得缓解，但有些慢性疼痛，却需要由更宽广的角度来全面治疗。近年来，疼痛研究不仅改变了我们对于慢性疼痛机制的认识，也提供了治疗上革命性的突破，因此，对如何处理疼痛也渐渐成为医界新的焦点。

亚洲华商经贸联合总会和台湾长庚纪念医院为了提高印尼民众对疼痛疾病及其治疗的认识，改善生活质量，特于3月28日下午，假座雅加达兴安会馆联合举办一场医疗讲座会，并邀请台湾长庚纪念医院复健科主任陈柏旭教授主讲有关“身体疼痛治疗的新进展”。吸引近百人前来聆听。

驻印尼台北经贸代表处侨务组张淑燕组长，亚洲华商经贸联合总会总会长林基成，印尼华商经贸联合总会会长李玉香，副会长李晓芬，中华航空印尼分公司总经理吕若阜，兴安会馆荣誉会长关文龙、林秀礼，名誉会长陈财基、张良球，现任会长卓天贵，常务副会长林公平、陈春辉，理事长萧贻安，秘书长黄元良等理事也出席聆听。

陈柏旭医师现职长庚医院台北院区复健科主任，其专长是超音波导引疼痛注射治疗、超音波导引脊椎注射治疗、超音波导引软组织抽吸治疗、超音波导引自体高浓度血小板注射治疗、超音波导引肉毒杆菌注射治疗、实证医学、老年医学、生物化学等。

他说：近年来，该医院成功发展出运用肌肉骨骼超音波导引脊椎注射技术来治疗背痛。这项注射方式，也成功发表于着名国际麻醉科与复健医学杂志。一般来说，许多脊椎注射技术需要藉助X光机的确认，并要在手术房或专门注射室，才能成功的执行注射。但是目前该医院已成功的运用超音波，就可以看到脊椎的一些关节、神经根与裂孔等等。有很高的百分比，背痛是来自这些地方，因此背痛治疗，并不是只有开刀这条路。透过超音波导引注射法，我们已可以在门诊就执行以下的背痛注射治疗：颈椎脊椎小面关节注射、颈椎内侧分支阻断注射、选择性颈脊柱神经根之注射、腰椎脊椎小面关节注射、腰椎内侧分支阻断注射、_髂关节注射、梨状肌注射、_裂孔注射。

陈柏旭医师指出，“肌肉骨骼超音波“是一种相当安全与无放射性的诊断工具。它可以正确诊断出软组织方面的疾病，例如肌腱与肌肉之撕裂伤与断裂伤等。其它像滑囊炎与软组织积血或积水处也可以正确的利用软组织超音波诊断出来。超音波亦可以当做是准确的导引工具，正确的将针导引至病灶处，将药物准确的注射至此处以达到最好的疗效。在过去几年中，长庚医院复健科已使用肌肉骨骼超音波来诊断出各种软组织病症并成功的执行注射治疗。除了利用软组织超音波当做准确的导引注射外，软组织超音波也可以当做导引工具来执行液体抽吸的动作，将软组织内的积血或滑囊炎等所造成的液体囤积成功的抽出。

陈柏旭医师续称，其实下背痛是复健科门诊最常听到的病患主诉。下背痛的发生率，已经不低于一般的流行性感冒。引起下背痛的原因相当多，例如椎间盘突出症_腰脊柱狭窄症候群等。下背痛之治疗方法包含药物治疗_复健治疗与手术治疗等等。但最重要的，是要诊断出引起下背痛的真正原因，然后给予最适当的治疗。这十多年来，用脊柱注射来治疗下背痛在国外可说是越来越普遍，而且治疗效果也广被接受。对不想开刀的患者来说，是一项不错的选择。治疗下背痛之脊柱注射技巧包括有_裂孔注射_腰椎脊椎小面关节注射与腰椎内侧分支阻断注射等等。_裂孔注射法对于腰脊柱狭窄症候群、腰椎椎间盘突出症与腰荐椎椎间盘突出症的治疗效果相当良好。其治疗效果对于腰椎第四、第五节椎间盘突出症与腰椎第五与荐椎第一节椎间盘突出症最为显着。