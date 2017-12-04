Posted by admin

主题公园与俱乐部带来都市舒适之乐12月2日盛大开放

见证Sky House BSD+的绽放

位于丹格朗，BSD City的Sky House BSD+于本年11月30日,率先对媒体开放其全新大型生活示范设施-Sky House BSD+主题公园和俱乐部，位于BSD City AEON商城旁。

Sky House BSD+主题公园和俱乐部，包含约2363平方米会所、七重立体园林展示区，呈现高综合性、实用性强的娱乐一体化项目，覆盖房地产项目中的各个方面，从建设理念、户型类、室内室外及周围的配套设施都齐全。

区别于传统的售楼中心，Sky House BSD+主题公园及俱乐部呈现新加坡都市生活理念，一体化展现区域发展潜力模型、体验中心、引人瞩目的展示区、VIP房、桌球设施、壁球室和咖啡厅，这将重新定义BSD City及其他城市的独特居住体验。

宏伟项目建设模型

销售中心内15米*7米的大型展示模型，立体地呈现了整个项目的发展概念，引领用户的眼光和想象力鸟瞰这总面积达到8.3公顷的花园式住宅。其12栋住宅，每栋均具有独特的户型，包围在面积达到4.16公顷绿色空间、主题公园以及俱乐部和健全交通设施之中，为你提供舒适都市生活。

全新概念体验中心

体验中心作为Sky House BSD+ 的秘密武器，时刻准备刺激你的想象力，带你体验独特的生活惊喜，如七重花园、速递易、智能安保系统、配套多功能厨房以及鲜风系统等。

除了播放室中的介绍影片，体验中心还为你提供体验项目配套设施的宝贵机会，你将有机会享受Sky House BSD+新加坡式前卫都市生活体验之旅。

样板间华丽揭幕

包括：公寓（约20平方米）、两室一厅一卫（约48平方米）、三室一厅一卫（约68平方米）、3 +1室一厅二卫（约85平方米）、3 + 1室一厅二卫（约120平方米）。

Sky House BSD+ 的丰富户型将完全满足顾客的多样化居住需求。无论作为住宅或者投资产品，Sky House BSD+ 都是客户追求最优以及更高生活质量的最佳选择。

同时，Sky House BSD+完善的装修标准，更为你的摩登都市生活带来极大方便。

为你打造量身定做的住宅装修，覆盖客厅、睡房、厨房和沐浴间的齐全配套，包括地板、墙面、橱柜和电器等。

在线租赁专家服务

Sky House BSD +为您提供“一站式”服务。 从寻找优质家具和装修、维修、付款服务，Sky House BSD+的专业租赁团队均致力为你服务，助您实现梦想中的家。 欢迎来到Sky House BSD+了解更多服务。

休闲娱乐设施真实呈现

为展现新一代的生活方式，Sky House BSD+主题公园和俱乐部还具备有一系列休闲娱乐设施，独特的VIP空间、桌球室、壁球室和咖啡厅，2017年12月2日起诚邀每位VIP贵宾光临体验。

盛大嘉年华活动翻天

为了响应Sky House BSD+主题公园与俱乐部的盛大开幕，Sky House BSD+在12月2日至12月15日将举办一系列室内及室外嘉年华活动。

Sky House BSD+ 主题公园与俱乐部七重园林是Sky House BSD+内实际交付可用的娱乐景观设施，包括约350方米大的儿童游泳池、900平方米大的成人游泳池，儿童乐园，健身房和公园。

户外嘉年华活动将围绕Sky House BSD+俱乐部的泳池和舞台举行。

Sky House BSD+的盛大开幕还配有球滚球和水枪比赛，将于周末两日在儿童和成人游泳池旁进行，平时也可以来自由玩耍。在俱乐部的西边，AEON商城的对面，将有卖小点心、快餐小吃、饮食的美食车，极大满足你的味蕾。

从星期五到星期日，AEON商城旁将搭建现场音乐舞台，每星期六有来自印尼当红歌手的表演，点燃Sky House BSD+开幕活动气氛。

此外Sky House BSD+俱乐部内还有现场小提琴表演和小丑表演。室外还有可供免费玩耍的儿童乐园和宠物乐园，一起来参加嘉年华吧。