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“为残疾人士伸出援助之手、奉献您一份爱心”

中国残疾人艺术团“我的梦”演绎7月底登场

【本报周孙毅报道】6月9日，印尼慈济大爱电视台(DAAI TV)台长陈廼士，在雅加达就佛教慈济基金会印尼分会庆祝该电视台创台10周年，而特邀请享誉国际的“中国残疾人艺术团”来印尼演绎的相关事宜，再度召开了新闻发布会。=

陈廼士表示，关爱残疾人的困难，是我们每一个人义不容辞的责任，也是创建和谐社会的需要。此次欣逢大爱台庆祝成立10周年之际，而邀请“中国残疾人艺术团”一行42人前来进行专场演出，让我们常怀助人之心，响应“扶贫助残”的号召，高举爱心接力棒。希望这次演出，能得到广大善心人士的支持和参与，大家齐心协力，为残疾人士伸出援助之手、为我国残疾人的公益事业献上您的一份爱心。

“我们不要被困难克服，但是要克服困难”

记者会上，陈廼士引用了慈济创办人证严法师的静思语一段话：“我们要克服困难，不要被困难克服”，其意思是指人的一生中虽然会遇到许多困难，但只要勇敢的面对它，问题就一定可以解决。

此次中国残疾人艺术团里，有一群年轻人，同样拥有着梦想、创造着奇迹。中国残疾人艺术团成立于1987年，是一个让残疾人展现其特殊艺术的平台，艺术团强调与提倡的是在所有演出活动中追求真善美。

虽然他们有的是看不见、有的听不见、有的无法说话，但是他们克服了种种的困难，他们比一个健全的人付出了更多的努力来创造奇迹。他们相信“用心就是专业”，只要他们用心对待人、事、物，那么他们相信可以创造奇迹。

“化不可能为可能”

透过他们的演绎，他们化不可能为可能，他们已经证明了人生的价值观。通过壮观的舞台布景和优雅华丽的演出服饰，用舞蹈和表演来展现他们的魅力。这次表演节目囊括了歌曲、中国经典舞蹈、民族舞蹈、芭蕾、拉丁舞、现代舞、音乐剧、爵士、器乐演奏和手语诗表演。

20多年来，中国残疾人艺术团制作了非同凡响的演出“我的梦”，已经巡演了97多个国家，分为在亚洲、欧洲、美洲、非洲以及大洋洲。

届时，中国残疾人艺术团将在棉兰、雅加达、泗水3大城市开演。其行程为：首站于7月22日-23日（星期六、星期日）晚上7时开始，假棉兰Sky Convention Hall,Cemara Asri Medan举行。第二站在雅加达慈济静思堂Jl.BoulevardáPantai Indah Kapuk举行，日期为7月29日（星期六）进行2场演出，第一场应全宝集团之邀请，于上午10时至12时，将即呈献给八华学校学生们观赏，让他们更深一层地了解残疾人，也更加懂得如何关爱残疾人。接着于当晚7时开始进行第二场演出。7月30日（星期日）在同样时间将进行两场演出。

第三站于8月5日（星期六）晚上7时开始，以及8月6日（星期日）下午3时开始，在泗水Convention Hall Grand City登场。

这纯属一场慈善演出，因此每位观众皆需凭票入场。希望社会有心人士能伸出您的援手，共同创造一个温馨_和谐美好的印尼，让印尼亮起来。详情可联系：雅加达0889-8100-5000；棉兰0812-7082-9703/0812-6440-793/0852-7666-9988；泗水0812-3577-8030。

佛教慈济基金会印尼分会大爱台总监陈丰灵，荣誉董事刘鎱辉、林德明，公关施锦场等出席了新闻发布会。