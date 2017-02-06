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丹格朗民望学校举行2017年春节联欢会

【本报周孙毅报道】2月4日上午，丹格朗MODERNLAND

民望三语学校（Sekolah Harapan Bangsa）庆祝2017年春节联欢，在该校礼堂隆重举行。

民望学校校董何筱仑偕夫人陈国瑛副校董，我国外交部副部长Dr.H.A.M.Fachir，国会议员何震康（Charles Honoris）伉俪,中国驻印尼大使馆谢锋大使偕夫人、文化处周斌参赞，新加坡常驻东盟大使陈汉成伉俪等各国友好使节，印尼广肇总会总主席谭柏叶伉俪，民望学校董事何筱巍、何筱嵩，执政主任李仁谦等嘉宾及全体师生欢聚一堂，共迎新春。

何筱仑校董致辞，对各位嘉宾拨冗参加表示感谢。他说，春节是华人优良文化传统，而民族文化是祖先留给我们宝贵的文化遗产，保护和传承文化是我们的共同责任。相信通过这些优良文化活动，将培养出更多优秀人才和接班人；希望印尼民望学校今后能继续肩负起责任，培养出有用人才为国家效劳。此外，何筱仑也感谢其夫人陈国瑛副校董的辛勤领导，以及各位校长、老师及职员们的互助合作，致使学校取得飞速发展。

谢锋大使在致辞中，代表中国大使馆向民望学校全体师生、各位校董等来宾致以新春的祝福和亲切的问候！谢大使说，民望学校作为印尼著名的三语国际学校，凭借幼儿园、小学、初中、高中这一完备的教学体系，建校21余年来培养了大批优秀人才，桃李满天下。在何筱仑校董的大力支持下、和陈国瑛副校董等校方各位领导的精心管理下，学校不仅教学成绩优秀，也注重引导学生广泛参加社会实践和文化活动。

谢大使补充说，感谢民望学校对中国大使馆工作一如既往的支持。该校的小学生合唱团在使馆举办的国庆招待会上演唱中印尼两国国歌，已经坚持了8年，同学们优良的精神风貌和动听的童声演唱，赢得了与会宾主的高度赞扬。此外，该校还成为使馆“中国文化日-中国文化进校园”活动的共同主办方之一。这些活动不仅使学生们感受体验中国文化，而且为增进中印尼人民之间的了解与友谊发挥了积极作用。

谢锋大使表示，今年是鸡年，在中国文化中，鸡象征着勤劳、进取和守信。闻鸡起舞，值此新春到来之际，衷心祝愿大家及各位老师健康幸福、家庭美满，祝愿各位同学勤奋、聪明、进步；也祝愿民望学校发达兴旺，为百年树人，功在千秋的教育事业做出新贡献！

新加坡常驻东盟大使陈汉成致辞，感到荣幸能应邀参加民望学校的新春联欢。希望该校今后在何筱仑夫妇的英明领导下越办越好。祝大家鸡年吉祥，大家身体健康，万事如意。

是日，由民望学校学生们呈献的歌舞、书法表演、中国传统乐器等节目堪称精彩丰富，深受嘉宾们的高度赞赏与好评！