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中鼎工程接待台湾并购与私募股权协会考察团

深入了解印尼 推动南向政策

【本报耀章报导】台湾在印尼的中鼎工程雅加达代表处昨日在雅加达苏丹大酒店接待台湾并购与私募股权协会理事长黄日灿、副理事长黄显华、常在国际法律事务所程守真律师、华联生物科技公司董事长杨桂华、台朔重工股份有限公司戴椿光等一行人。

并举办一场座谈会，由中鼎工程雅加达代表丘宜平致词掀开序幕，台湾并购与私募股权协会理事长黄日灿致词，印尼资产业管理公司执行董事赖珩佳、印尼华商经贸联合会会长李玉香、印尼留台校友会秘书长沈清平、印尼商报副社长邝耀章等发表谈话。

台湾并购与私募股权协会理事长说，台湾在推行新南向政策，对象是东南亚国家，而台湾最不了解的国家却是印尼，所以在台湾讨论印尼不如直接到印尼来实地考察，在印尼会见了一些当地官员以后，发现不但台湾不了解印尼，印尼也一样不了解台湾。希望在座谈会中听听大家的意见，增进对印尼的了解。

印尼资产物业管理公司执行董事赖珩佳，详细的讲解在印尼30年的经验，南方江湖的发展概况，投资印尼的挑战与因应，不只南向应是双向。她说印尼是一个土地非常肥沃的国家，矿产丰富，印尼人民个性善良，人口有2亿5千万人，大部分印尼人民信仰回教，华人占印尼总人口的3％，但印尼的经济75％控制在华人的手中，印尼有生产能力的人口占总人口的65％。

邝耀章说，佐科威总统计划在五年里，兴建35000兆瓦的发电站，15座机场，24座码头，1000公里的高速公路等，政府准备50％的经费，25％经费由国营企业出资，另25％的经费希望由私企及外国投资。这是南向发展的大好机会。印尼政府已推出了15个刺激经济配套，简化投资手续，实施一站式服务，缩短通关时间，改善投资环境等，今年第二季的经济成长达5.01％。

座谈会结束，出席者都认为获益不浅，最后由黄日灿理事长赠送纪念品给讲员赖珩佳女士，座谈会圆满结束。