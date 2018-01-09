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中银香港雅加达分行“试水”跨境人民币业务新政

成功实现印尼当地首笔个人人民币薪金跨境汇款

2018年1月5日,中国央行《关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》颁发后，印尼当地时间1月8日，中银香港雅加达分行成功为中国在印尼某企业中方工作人员办理一笔个人人民币跨境汇款，成功叙做经常转移项下跨境人民币汇款并完成首单汇款收益。

作为中国国际化程度最高的中资银行，中国银行是我国驻外使领馆和中国“走出去”企业的业务主要承办行，也是国内众多派驻人员办理业务首选银行。过去，派驻人员薪酬所得，一般以当地货币或其他主流货币为主，汇率风险是他们普遍关心的话题。新规的推出，既是人民币国际化纵深推进的一步，也为派驻人员提供了多样化的业务选择，较好解决了外派人员关心的汇率风险等问题。

中国银行在人民币国际化战略的指引下，依托分布全球53个国家和地区的600余家海外分支机构，凭借11家跨境人民币清算行的独家优势地位，以覆盖“一带一路”20多个沿线国家和地区的服务网络，积极服务于企业的跨境贸易和投资需求，已成为人民币跨境流通主渠道和人民币国际化产品和服务的主要提供者。下一阶段，中国银行将继续发挥好国际化和人民币清算领域的优势，积极为驻外使领馆和“走出去”企业的员工提供更加便利化的服务。

(杜其奇 刘岩宣)

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