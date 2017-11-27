Monday, November 27th, 2017 | Posted by

中国-印尼大熊猫保护合作研究启动仪式
暨大熊猫馆开馆仪式昨隆重举行

 

刘延东副总理抵达后受到蔡亚声的热烈欢迎。

刘延东副总理抵达后受到蔡亚声的热烈欢迎。

刘延东副总理为Safari大熊猫馆开馆题词。

刘延东副总理为Safari大熊猫馆开馆题词。

李春良（右）向印尼环境林业部移交了大熊猫“湖春”(雄)、“彩陶”(雌)个体管理档案。

李春良（右）向印尼环境林业部移交了大熊猫“湖春”(雄)、“彩陶”(雌)个体管理档案。

印尼华商李焕章与刘延东副总理亲切握手。

印尼华商李焕章与刘延东副总理亲切握手。

右起：蔡亚声和董伟等在中印尼大熊猫保护合作研究启动仪式上一景。

右起：蔡亚声和董伟等在中印尼大熊猫保护合作研究启动仪式上一景。

左起：Ir.Tubagus Achmad Chusni、Wiratno、刘延东副总理、蔡亚声参观熊猫馆时合影。

左起：Ir.Tubagus Achmad Chusni、Wiratno、刘延东副总理、蔡亚声参观熊猫馆时合影。

刘延东副总理（中）为Safari大熊猫馆开馆题词后与李春良（左起）、Wiratno、蔡亚声、Ir.Tubagus Achmad Chusni和孙伟德代办（右一）等合影。

刘延东副总理（中）为Safari大熊猫馆开馆题词后与李春良（左起）、Wiratno、蔡亚声、Ir.Tubagus Achmad Chusni和孙伟德代办（右一）等合影。

右起：李春良、Wiratno、刘延东副总理、Ir.Tubagus Achmad Chusni等在中国-印尼大熊猫保护合作研究启动仪式上一景。

右起：李春良、Wiratno、刘延东副总理、Ir.Tubagus Achmad Chusni等在中国-印尼大熊猫保护合作研究启动仪式上一景。

李焕章先生与中国文化部副部长董伟合影。


李焕章先生与中国文化部副部长董伟合影。

大熊猫“彩陶”吃竹子一景。

大熊猫“彩陶”吃竹子一景。

印尼上海（江苏浙江）同乡会乡亲们参观大熊猫馆时合影。

印尼上海（江苏浙江）同乡会乡亲们参观大熊猫馆时合影。

 

【本报周孙毅报道】1126日上午，中国-印尼大熊猫保护合作研究启动仪式暨大熊猫馆开馆仪式，在西爪哇茂物Taman Safari野生动物园隆重举行。

中国国务院副总理刘延东率中国政府代表团，包括：中国国家林业局副局长李春良，中国文化部副部长董伟，中国驻印尼大使馆临时代办孙伟德，Safari野生动物园总裁蔡亚声和蔡亚兴，印尼人类发展与文化统筹部代表Ir.Tubagus Achmad Chusni,印尼环境林业部司长Wiratno等出席开馆仪式。

仪式上，中国国家林业局副局长李春良正式向印尼环境林业部移交了大熊猫“湖春”()、“彩陶”()个体管理档案。

蔡亚声在致辞中，对中国国务院副总理刘延东阁下率中国政府代表团的到访表示热烈欢迎。他说，目前这一对大熊猫“湖春”、“彩陶”的健康状况良好，各方面指标均正常。祝愿中国大熊猫的到来能够增进两国的友谊。

刘延东副总理致辞表示，希望大熊猫能拉进情感距离，给双方人民留下美好的共同记忆，为加深两国人民友谊谱写新的篇章。期待双方以大熊猫合作研究为契机，带动两国经济、社会、文化、生态文明等领域合作不断深入。衷心祝愿“湖春”与“彩陶”在印尼这个美丽的国度生活幸福美满，祝愿中印尼两国人民友谊长存。

印尼人类发展与文化统筹部长Puan Maharani代表Ir.Tubagus Achmad Chusni副部长和环境林业部长Wiratno总司长分别致辞，欢迎大熊猫来到印尼，称赞“湖春”、“彩陶”为中印尼人民友谊的使者。

李春良致辞，“湖春”和“彩陶”是于今年928日抵达雅加达，正式开启在印尼为期10年的友谊使者生活。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199178

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