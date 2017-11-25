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中国-东盟中心贸易投资部主任李元率团

访印尼中华总商会

【本报周孙毅报道】11月24日，中国-东盟中心贸易投资部代表团一行4人，在李元主任的率领下，拜访了印尼中华总商会并受到常务副总主席兼执行主席张锦雄，副总主席薛天增，资深顾问洪培才，秘书长周维梁等理事的热情接待。双方进行了友好交流座谈。

代表团随团成员，包括：中国─东盟电子商务交易中心董事长张海军、江苏佳利达国际物流股份有限公司执行董事潘红斌、中国─东盟中心贸易投资部官员闫楠参与交流座谈。

张锦雄在致辞中,对代表团一行的来访表示热烈欢迎，并详细介绍了印尼经济发展情况。他说，印尼作为东盟创始成员国，一贯重视区域合作，同时重视与中国的睦邻友好和各领域合作，尤其是我国总统佐可威上任以来，强调要积极发挥印尼海洋交通枢纽的作用，发展“海洋支点国家”战略，这与中国政府正在积极倡导的21世纪海上新丝绸之路，高度契合。

张锦雄续称，当前，印尼正处在经济、社会全面建设发展的最好阶段，作为一个有着2.6 亿人口的新兴市场国家，印尼未来的发展前景不可估量。 印尼中华总商会非常欢迎中国的企业，中国的朋友们能够来印尼考察、投资，开拓事业版图，共同参与印尼的经济社会建设，分享这个拥有蓬勃

生机的新兴市场国家的发展潜力。

李元主任致辞，感谢印尼中华总商会诸领导的盛情款待，并介绍了中国-东盟中心的职能和作用，简要介绍了中国与东盟在“一带一路”建设中开展贸易和投资合作的简况。他说，中国─东盟中心作为中国和东盟十国共同建立的政府间国际组织，在推动中国─东盟贸易、投资、旅游、教育和文化领域的交流与合作发挥了重要平台作用。中国-东盟中心非常期待与印尼多加强沟通联系，共同策划实施合作项目，为深化中国─东盟关系和中印尼关系做出更大贡献。

李元主任表示，共建“一带一路”成为中国─东盟合作的新亮点。当前，中国和东盟正抓住新机遇，大力推动各领域合作。该中心愿为中印尼两国企业界的交往，以及企业界和政府的交往搭建一个更好的平台，有效地促进双方经贸领域的合作。

中国─东盟电子商务交易中心董事长张海军、江苏佳利达国际物流股份有限公司执行董事潘红斌，以