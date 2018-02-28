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中国驻印尼特命全权大使肖千到任招待会

为印中关系发展指明方向 推动两国更加密切合作

【本报邝耀章报导】中国驻印尼特命全权大使肖千阁下1964年11月出生，接谢锋大使出任中国驻印尼大使，于2017年12月29日抵达雅加达履新，昨日(2018年2月27日)在雅加达丽思卡尔顿大酒店隆重举行到任招待会，各国外交官、印尼政要与名流、华社精英等，冠盖云集近千人出席。出席招待会的印尼政要其中有；地方代表理事会议长Oesman Sapta Odang，Agus Harimurti Yudhoyono (前总统苏西洛的公子) ,Sukmawati Soekarno Putri (美加娃蒂的妹妹), 资讯及信息部长鲁迪.安达拉，土地与空间规划部长Sofian Djalil, PBNU总主席Said Aqil Siroj，李文正，林文光，林万金，郑年锦，陈大江，俞雨龄，黄双安伉俪等其他华社领导。

肖千大使阁下首先祝贺大家狗年新春快乐，他说2018年是中国改革开放40周年，也是中国与印尼确立全面战略伙伴关系5周年。一个更加开放、更加富强的中国，不仅将惠及十几亿中国人民，也将给包括印尼在内的世界各国提供机遇，两国全面发展和务实合作的光明前景愈加令人期待。

2017年是中国与印尼双边关系充实深化的一年：“一带一路”国际合作高峰论坛期间，习近平主席同印尼总统佐科威举行第六次会晤，双方就“一带一路”倡议和“全球海洋支点”战略对接达成新的重要共识，为两国关系发展指明了方向；双边贸易额达633亿美元，中国连续7年成为印尼最大贸易伙伴；中国对印尼直接投资达34亿美元，中国继续保持印尼第三大投资来源国地位；赴印尼中国大陆游客达205.9万人次，中国连续两年成为印尼第一大外国游客来源地，旅游胜地巴厘岛已成为中国公民境外游的主要目的地之一；大熊猫“彩陶”和“湖春”承载着中国人民的友谊和祝福，给广大印尼人民和赴印尼外国游客带来了喜庆和欢乐。

随着“一带一路”建设的顺利推进，中国经济增长、中国发展理念、中国生活方式对印尼经济、社会、文化各领域发展的积极效应日益凸显。例如，坚持长期经营理念的中国企业给印尼带来资金、技术的同时，为当地解决就业、增加税收，有力促进地方经济产业链条上下不断延伸、行业生态体系不断完善丰富作出贡献。作为“一带一路”上中国先进发展理念的践行者和传播者，中国企业坚持“授人以鱼不如授人以渔”理念，大力培训本地员工、积极扩大校企合作、持续回馈当地社会，多渠道、多层次提高本地化经营能力和管理水平，部分中企已由本地员工担任中高层领导，为支持印尼发展和推动两国合作培养了一支国际化高素质人才队伍。

共建“21世纪海上丝绸之路”正是中国与印尼合作的重要落脚点。中国国家发展改革委和国家海洋局联合发布的《“一带一路”建设海上合作设想》提出，要推进“东亚海洋合作平台”和“中国─东盟海洋合作中心”建设，共同推进海洋经济发展示范区建设，携手打造蓝色经济增长点，为“一带一路”重要倡议对接印尼等相关重点国家发展战略、促进海洋经济和人文交流指明了新方向、提供了新思路。

中国在全球治理中的地位不断提高，印尼则是东盟大国和地区外交中心，双方将推动中国─东盟就海洋发展形成更紧密、更有效的伙伴关系，将海上丝绸之路建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。