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中国驻印尼大使馆谢锋大使及夫人举行离任招待会

【本报周孙毅报道】6月6日晚，中国驻印尼大使馆谢锋大使和夫人王丹女士，在雅加达香格里拉国际酒店举行离任招待会。

印尼党政官员及社会各界人士、各国驻印尼使节、中资机构代表等，近千人出席。中国驻印尼大使馆谢锋大使，以及我国投资协调机构主任Thomas Lembong、旅游部部长Arief Yahya、印尼伊斯兰教士联合会（PBNU）总主席 Prof.Dr.KH.Said Aqil Siroj,M.A均分别致辞。

谢锋大使致辞回顾了在印尼3年的工作和生活经历，感谢印尼政府及各界人士为促进中印尼友谊和中印尼合作所做贡献。

以下为谢锋大使在离任招待会上的讲话：各位来宾，各位朋友：热烈欢迎大家出席今晚的招待会。今天是我担任中国驻印尼大使整整1100天，距离我向印尼外交部递交国书副本整整3年，也是我作为中国驻印尼大使最后一次举办招待会。这1100天是繁忙的，充实的；是充满挑战的，又是收获满满的。来印尼前，我被告知在印尼当大使很不轻松。但我没想到会这么忙，有那么多事情需要处理，那么多合作需要推进。三年来，我作为一个对印尼了解不多不深的“学生”诚心诚意地拜各位为师；三年来，我以满腔热情投入中印尼友好事业，竭尽全力推动中印尼合作。

三年后的今天，我高兴地看到，在习近平主席和佐科总统的引领下，中印尼关系已经步入全面对接“21世纪海上丝绸之路”倡议和“全球海洋支点”战略，全面拓展深化各领域务实合作的历史进程，两国关系步入历史最好时期。我有幸四次陪同佐科总统访华，最近一次是上月陪同出席北京“一带一路”国际合作高峰论坛。其间，习主席和佐科总统举行了第六次会晤，就进一步对接两国发展战略、深化务实合作达成新的重要共识，给中印尼全面战略伙伴关系注入了新的强劲动力。

我高兴地看到，在已有政治安全副总理级对话机制基础上，中印尼又启动了副总理级高层经济对话，新建了中国与发展中国家的首个副总理级人文交流机制。“三驾马车”齐头并进，带动着中印尼全面战略伙伴关系平稳飞驰。

我高兴地看到，印尼乃至东南亚第一条高铁雅万高铁从零起步，逐步落地。中印尼团队矢志不渝、共同拼搏，一个问题一个问题解决，一个困难一个困难克服，一步一个脚印扎实推进，创造了雅万奇迹。我和我的同事们深度参与了项目的发掘、培育和推进全过程，倾注了巨大心血，怀有特殊感情。我相信，在两国政府全力支持和双方团队不懈努力下，雅万高铁一定能够早日高质量建成。我期待不久的将来，以一名普通游客的身份重返印尼，感受雅万高铁的舒适、快捷、便利。

我高兴地看到，中国连续六年保持印尼最大贸易伙伴，由第九大投资来源地跃升为第三大投资来源地。若算上经新加坡和香港的相关投资，中国大陆实际上已是印尼第一大投资来源地。两国合作从传统的承包、基建、资源领域向冶炼、制造、财金、通讯、电商、房地产等新兴领域拓展，增量升级，新动能不断涌现。中国的华为、中兴、OPPO、小米、联想等品牌受到印尼人民的欢迎和认可，而印尼的热带水果、燕窝等特色产品已“飞入中国寻常百姓家”。

我高兴地看到，两国民众对彼此的了解与兴趣与日俱增，人文交流如火如荼。继去年中国成为印尼最大外国游客来源国，今年来印尼中国游客有望超过200万。我们有充分信心，到2019年一定能实现佐科总统设定的目标，即从2014─2019年五年中国来印尼游客总量将超过1000万人次。目前有超过1.4万名印尼学生在华留学深造，近两年中国向印尼提供的政府奖学金增加了12倍。在Ciputra剧场和雅加达交响音乐厅，我和印尼朋友一起欣赏中国芭蕾舞团、中国爱乐乐团带来的精彩演出，印尼观众们经久不息的掌声至今仍在我耳边回响。在使馆大厅，我为交流互访的两国青年举办招待会，分享他们在彼此国家的见闻。四天前，我再次赶赴阿斯沙克法经学院同伊斯兰教士联合会赛义德总主席等穆斯林朋友及习经院的孩子们共同开斋，向需要帮助的人们送去爱心。现在正逢斋月，我要借此机会转达2300万中国穆斯林对所有印尼穆斯林兄弟姐妹们的节日问候。

回首这三年中印尼关系的蓬勃发展，我深切地感到，优势互补是中印尼合作的根本动力，互利共赢是中印尼合作的本质特征。一个健康稳定、不断前进的中印尼关系符合两国人民的共同利益，也有利于地区乃至世界的和平和繁荣。双方在某些问题上或许存在不同看法，但这不应该妨碍我们相互尊重、求同存异、发展合作，因为我们的共同利益远远大于分歧。过去三年两国关系的巨大进展让我们看到了两国合作的巨大空间和巨大潜力。我希望双方能够牢牢抓住当前难得的历史机遇，坚定不移地推进全面战略伙伴关系，坚定不移地深化两国战略对接和务实合作。我相信，中印尼关系一定会越来越好，两国共同发展繁荣之路一定会越走越顺、越走越宽，一定会给两国人民带来更多实实在在的利益。中印尼应该永远做好邻居、好朋友、好伙伴。

过去1100天，是温暖而美好、难忘而珍贵的1100天。我还有幸到访了“万岛之国”的一些地方，感受了“赤道翡翠”的美丽和生机。从“天堂之岛”巴厘岛到“麦加走廊”亚齐，从郑和船队多次停留的三宝垄、井里汶到梭罗、泗水。我欣赏了婆罗浮屠的喷薄日出、布罗莫火山的壮美云海、多巴湖的醉人美景、布那肯的蓝天碧海；同印尼朋友一同欣赏“盎格隆”，一同观看“哇扬戏”；我像印尼朋友一样爱上了精致舒服的巴迪衫、芳香浓郁的“猫屎”咖啡和正宗美味的印尼炒饭，学会了向帮助自己的人道声“Terima kasih”。印尼多元包容的文化、绚丽多彩的风光、善良热情的人民和充满活力的社会深深打动了我。有朋友说，如果你在印尼生活一周，你能写出一篇游记；生活几个月，你能写出一本书；而生活上几年，你反而不知从何落笔。因为时间越长，你会发现知道得太少太少。印尼太大、太丰富了。同17000个岛屿、714个部族、1100种方言相比，三年太短了。我希望有机会以普通游客的身份再回印尼，因为这里有太多的美景，有太深厚的文化，有太美好的发展前景。

特别幸运的是，我在印尼收获了最珍贵的友谊。无论是印尼政府、政党、商界、宗教、智库、媒体等各界人士，各国驻印尼外交使团的同仁，还是中国驻东盟使团徐步大使和同事们、在印尼开拓进取、勤奋敬业的中国企业家、媒体记者和志愿者教师等等各行各业的朋友们，你们是中印尼关系取得快速全面发展的功臣。无论今天在不在场，我都想从心底对你们真诚地道一声“谢谢”！感谢你们对中印尼关系发展做出的宝贵贡献，感谢你们对中国驻印尼大使馆工作的大力支持，感谢你们给予我个人的宝贵支持和帮助。我不会忘记我们一起辛勤工作的日日夜夜，不会忘记让我受益颇深的每次交谈，不会忘记在球场上、舞台上每一个欢笑的瞬间。中国人有句话叫“朋友一生一起走”，印尼也有句谚语叫“远在天边，近在心田”。虽然任期有限，但我们的友谊长存！

我特别要感谢中国驻印尼使馆与我一起日夜并肩奋战的同事们，包括与我们使馆朝夕相处了数十年的印尼当地雇员。我为有这样一支充满理想、朝气蓬勃、开拓进取、无私奉献的团队感到骄傲。成绩和荣耀属于团队里的每一个成员，缺点和失误由我承担。做得不周到的地方还请大家多多包涵。

当然，我还要感谢我的夫人王丹，感谢你的陪伴、支持和鼓励。多少次遇到困难，是你的理解、鼓励给了我坚持到底、攻坚克难的意志和力量。

各位同事和朋友，希望你们像支持我一样支持我的继任，希望你们像支持我一样支持我离馆后使馆的临时代办、我的好朋友孙伟德公参。

女士们，先生们，我将带着在印尼三年工作和生活的美好回忆，带着印尼人民的深情厚谊，带着对中印尼关系美好明天的憧憬开启新的征程。无论在哪里，我都将永远是印尼人民的朋友，永远做中印尼友好的使者。

最后，我要将最美好的祝福留下：

祝愿印尼繁荣昌盛，人民幸福！祝愿中印尼全面战略伙伴关系蒸蒸日上、再上层楼！祝愿中印尼两国人民永远做好邻居、好朋友、好伙伴！祝愿在座各位身体健康，家庭幸福，事业兴旺！谢谢大家！

我国投资协调机构主任Thomas Lembong、旅游部部长Arief Yahya、印尼伊斯兰教士联合会总主席 Prof.Dr.KH.Said Aqil Siroj分别致辞，对谢大使任内所做的大量工作和取得的可喜成绩表示肯定和赞赏，对近年印中两国关系的积极进展和良好势头表示满意和欣慰。

晚宴上，来宾们纷纷与谢大使夫妇话别、合影，称赞谢大使的讲话充满真情实感、令人感动，祝愿印中两国关系走稳走实，不断取得惠及两国人民的新进展。