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中国驻印尼大使馆举办华社签证工作恳谈会

【本报周孙毅报道】6月15日，中国驻印尼大使馆在印尼中华总商会会所成功举办签证工作华社恳谈会。使馆领事参赞祝笛，雅加达中国签证申请服务中心业务经理刘心东、王利华，印尼中华总商会辅导主席俞雨龄，永远荣誉主席周伯达，副总主席陈伯年，以及各华社代表和华文媒体等，近百名代表就华人在申请中国签证过程中遇到的困惑和疑问，诚恳交流，用心沟通，达到预期效果。

恳谈会上，祝笛结合《中华人民共和国出境入境管理法》和《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》，详细说明了华人申请签证的常见种类及相关具体要求，认真回应了大家提出的有关建议和诉求，并介绍了专门针对华人的签证便利措施。

祝笛表示，随着中国经济社会快速发展和对外开放不断深入，中外人员往来呈现井喷式发展，并表现出一些新的特点。为适应人员往来新的形势和特点，中国政府于2013年颁布施行《中华人民共和国出境入境管理法》和《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》，外国人赴华签证工作也随之进行了调整和完善。

祝笛指出，长期以来中国政府高度重视海外华人赴华签证便利工作，并推出多项务实举措，如专门针对海外华人增设Q字签证，为海外华人赴华团聚探亲提供便利。但部分印尼华人朋友对中国签证政策规定缺乏了解，甚至产生误解。为此，希望华人社团和华人朋友进一步了解中国签证政策，根据真实赴华目的申请签证，按要求准备申请材料；提前规划赴华行程，合理安排申请时间；鼓励申请人自行递交签证申请，如通过旅行社送签，务必要求旅行社根据本人真实赴华目的提交签证申请；同时欢迎有条件的华人社团为会员提供送签服务，中国驻印尼使馆及雅加达中国签证申请服务中心将为有关社团送签提供便利。

祝笛还表示，为进一步方便印尼华人朋友赴华探亲访友和从事商务活动，将为符合条件的华人申请人审发1年多次相应种类签证，为符合条件并曾持1年多次签证赴华的华人申请人，审发2年多次相应种类签证。

祝笛最后表示，随着中外人员往来不断增多，签证在维护国家主权、安全及社会秩序，促进对外交往和对外开放中的作用将更加凸显。申请预约、在线填表、指纹采集等相关工作将循序渐进逐步展开，中国驻外使领馆签证工作也将进一步规范和完善。中国驻印尼使馆将一如既往地为广大华人朋友提供签证便利服务，也真诚希望相关工作得到大家的理解、支持和配合。

与会代表纷纷感谢中国驻印尼使馆长期以来为印尼华人提供签证服务，表示通过今天的恳谈会加深了对中国签证政策的理解，将有助于今后更准确、更便捷地申请中国签证，同时希望使馆今后多组织类似活动，进一步增进相互理解和支持。

俞雨龄表示，这次印尼中华总商会受中国驻印尼大使馆之委托协助举办关于华社签证工作恳谈会，旨在为大家提供一个交流平台，让华社朋友全面了解有关中国签证政策。