Wednesday, June 7th, 2017 | Posted by

中国驻印尼大使谢锋阁下及夫人举行离任招待会

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左起：Dino Pati Djalal、谢锋大使、Thomas Lembong、Arief Yahya部长、Kanjeng Ratu Hemas、Prof.Dr.KH.Said Aqil Siroj、王丹女士等合影。

 

【本报周孙毅报道】6月6日晚，中国驻印尼大使馆谢锋大使和夫人王丹女士，在雅加达香格里拉国际酒店举行离任招待会。

印尼党政官员及社会各界人士、各国驻印尼使节、中资机构代表等，近千人出席。中国驻印尼大使馆谢锋大使，以及我国投资协调机构主任Thomas Lembong、旅游部部长Arief Yahya、印尼伊斯兰教士联合会（PBNU）总主席 Prof.Dr.KH.Said Aqil Siroj,M.A均分别致辞。

谢锋大使致辞回顾了在印尼3年的工作和生活经历，感谢印尼政府及各界人士为促进中印尼友谊和中印尼合作所做贡献。

(详细图文见第6-7版)

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184745

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